Baby in Vorgarten ausgesetzt: Mutter (16) wegen versuchten Totschlags angeklagt

Eine 16-Jährige legt ihr Baby in einem Vorgarten ab. Nur durch Glück wird es gefunden. So geht es für Mutter und Kind jetzt weiter.

Monheim – Unterkühlt, aber lebendig hatte eine Frau am Montag, 14. August das Neugeborene an der Poststraße in Monheim gefunden. „Das kleine Mädchen hatte gleich mehrere Schutzengel“, sagt eine Sprecherin der zuständigen Polizei im Kreis Mettmann gegenüber 24RHEIN. Die 52-Jährige hatte das kleine Mädchen zunächst versorgt und Polizei und Rettungsdienst informiert, die es in eine Klinik brachten. Die Mutter des Babys, eine 16-Jährige, konnte noch am selben Tag ermittelt werden. Ihr drohen jetzt langfristige Konsequenzen.

Baby in Vorgarten ausgesetzt: 16-Jährige muss sich wegen versuchtem Totschlag verantworten

Warum genau die Jugendliche ihr Kind alleine zur Welt brachte und danach in einem Vorgarten ablegte, ist noch unklar. „Fest steht: Das ist keine adäquate Stelle, um ein Baby abzulegen“, so die Polizeisprecherin. Da gebe es andere Optionen wie etwa eine Babyklappe, wo Mütter ihre Neugeborenen anonym abgeben können, wenn sie keine Möglichkeit sehen, es groß zu ziehen.

Die Jugendliche habe mutwillig in Kauf genommen, dass das Kind stirbt. Deswegen wird die 16-Jährige wegen versuchten Totschlags angeklagt. Das kann nur noch verhindert werden, wenn Gutachten feststellen, dass die Jugendliche aufgrund psychischer Erkrankungen schuldunfähig ist, so die Sprecherin. Mutter und Kind wurden nach dem Vorfall beide im Krankenhaus behandelt. Das Baby ist mittlerweile trotz Unterkühlung außer Lebensgefahr, berichtet die Polizei Mettmann einen Tag nach dem Vorfall.

Jugendamt: Bereitschaft, das Baby aufzunehmen, war sehr hoch

+ Eine 16-Jährige, die ihr Baby in einem Vorgarten ablegte, wird jetzt wegen versuchten Totschlags angeklagt. (Symbol) © Gelhot/imago

Das kleine Mädchen ist jetzt in der Obhut des zuständigen Jugendamtes der Stadt Monheim. Ihm wurde die Amtsvormundschaft für das Kind übertragen. „Dies ist ein übliches Verfahren, wenn es sich um eine minderjährige Mutter handelt. So kann der Vormund die Rechte für das Kind wahrnehmen“, sagt Simone Feldmann, Leiterin des Bereichs Kinder, Jugend und Familie bei der Stadt Monheim, gegenüber 24RHEIN.

„Grundsätzlich versuchen wir gerade sehr kleine Kinder an liebevolle Pflegefamilien zu vermitteln, sodass sie in einem häuslichen und familiären Umfeld aufwachsen können.“ In diesem Fall sei die Bereitschaft, das Kind aufzunehmen, sehr hoch gewesen. „Mit den Pflegefamilien sind wir in einem sehr engen und vertrauensvollen Kontakt.“ Derzeit werde die Vermittlung des Kindes vorbereitet.

Wie funktioniert eine Babyklappe? ►In einer Babyklappe oder einem Babynest können Neugeborene anonym und sicher abgegeben werden. ►Oft befinden sich Babyklappen in Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen. ►Das Neugeborene wird durch eine Klappe in ein Wärmebett gelegt. ►Sobald sich die Klappe schließt, löst ein Alarm aus, der geschultes Personal informiert, dass ein Baby hineingelegt wurde. ►Das Konzept gibt es bereits seit dem 12. Jahrhundert. Damit soll verhindert werden, dass Mütter ihre Babys töten oder aussetzen.

Haftrichter: Jugendliche soll psychiatrisch betreut werden

Der Haftbefehl gegen die Mutter wurde mittlerweile ausgesetzt. Wie die Sprecherin der Polizei Mettmann mitteilt, hat der zuständige Haftrichter eine psychiatrische Betreuung der Jugendlichen angeordnet. Sollte dort nicht ihre Schuldunfähigkeit festgestellt werden, wird sie wegen des Vorfalls von einem Gericht zur Verantwortung gezogen. „Das kann aber noch einige Monate dauern", so die Sprecherin. Zuerst müssten die Ermittlungen und Gutachten abgeschlossen sein. „Jetzt ist aber erst einmal wichtig, dass beide medizinisch versorgt werden." (ebu)

