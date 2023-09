B63 in Hamm am Wochenende voll gesperrt - A2-Abfahrten auch

Bundesstraße wird saniert

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Markus Hanneken schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Markus Hanneken schließen

In Hamm wird ab Freitag mit der B63 eine der wichtigsten Hauptstraßen voll gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf die Autobahn A2 in Rhynern.

Hamm - Weil die B63 (Werler Straße) in Hamm wegen Sanierungsarbeiten am kommenden Wochenende voll gesperrt wird, ist auch das Abfahren von der Autobahn A2 dort vorübergehend nicht möglich. Die zuständige Autobahnverwaltung „Autobahn Westfalen“ muss die Ausfahrten in der Anschlussstelle Rhynern von Freitagabend (8. September) ab 19 Uhr bis Montagmorgen (11. September) um 5 Uhr sperren. Das gilt für beide Fahrtrichtungen, also Hannover und Dortmund.

Betroffene Verkehrsteilnehmer müssen einer Mitteilung zufolge über das Wochenende teils weit reichende Umleitungen in Kauf nehmen. Pkw, Motorräder und Lkw, die in Richtung Hamm und Arnsberg/Werl fahren, werden über die Anschlussstelle Hamm-Uentrop (U38) oder das Kamener Kreuz über die A1 beziehungsweise die A44 umgeleitet. Die jeweiligen Umleitungen sind ausgeschildert.

B63 in Hamm am Wochenende voll gesperrt - beide A2-Abfahrten auch

Erst vor wenigen Wochen war die Auffahrt zur A2 in Rhynern längere Zeit gesperrt gewesen. Auch dieser Vorgang war den Sanierungsarbeiten auf der B63 geschuldet.

Die anstehende Vollsperrung der B63 ist nur der erste von zwei Teilen. Der zweite Bauabschnitt folgt eine Woche darauf vom 15. September, 19 Uhr bis Montag, 18. September, 5 Uhr zwischen Im Sutenkamp und der Aral-Tankstelle gegenüber dem Oberallener Weg. Das dürfte die Anschlussstellen der A2 aber nicht betreffen.

B63 in Hamm soll Ende September fertig sein

Begonnen hatten die Sanierungsarbeiten auf der Werler Straße in Höhe der Hammer Autobahnanschlussstellen bereits Anfang April 2023. Das hatte und hat nachhaltige Verkehrsprobleme zur Folge. Ab Ende September soll die B63 wieder in allen Hammer Bereichen normal befahrbar sein. Zwischen Unnaer Straße und Oberster Kamp stehen dann durchgängig zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Werl zur Verfügung. Teil der Arbeiten ist auch der Austausch von fünf Ampelanlagen.

Rubriklistenbild: © Haarmann, Torsten