Überholmanöver sorgt für Auseinandersetzung zwischen Autofahrer und Rennradfahrer

Unterschiedliche Aussagen

Ein Überholmanöver hat nahe Siegburg zu einem Streit zwischen einem Autofahrer und einem Rennradfahrer geführt. Dabei eskalierte die Situation schnell.

Neunkirchen-Seelscheid – In Neunkirchen-Seelscheid (Rhein-Sieg-Kreis) ist es am Sonntag (20. August) zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei gerieten laut Polizei ein Fahrradfahrer und ein Autofahrer aneinander. Der Fahrradfahrer fiel dabei gegen eine Schutzplanke. Als die Polizei die Aussagen beider Männer aufnahm, unterschieden diese sich deutlich voneinander.

Streit zwischen Autofahrer und Radfahrer: Autofahrer wollte zunächst Rennradgruppe überholen

+ Im Rhein-Sieg-Kreis wurde die Polizei am Sonntag (20. August) zu einem Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer gerufen (Symbolfoto). © Horst Galuschka/Imago

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Sonntag gegen 11:20 Uhr im Bereich der B507 am Abzweig Herkenrather Straße in Neunkirchen-Seelscheid in der Nähe von Siegburg. Der Autofahrer gab an, mit seiner Familie im Fahrzeug auf der B507 in Richtung der Ortslage Pohlhausen unterwegs zu sein, als er eine Gruppe vorausfahrender Rennradfahrer überholen wollte.

„Während des Überholvorgangs bemerkte er entgegenkommende Fahrzeuge und scherte zwischen der Gruppe und dem mit etwas Abstand folgenden 58-jährigen Radfahrer wieder ein“, so die Polizei. Nach Angaben des Autofahrers bestand dabei ausreichend Abstand zwischen der Gruppe, seinem Fahrzeug und dem Radfahrer.

Streit zwischen Verkehrsteilnehmern: Radfahrer soll Mann im Auto beleidigt haben

Danach soll der Fahrradfahrer – verbunden mit der Aufforderung, an der nächsten Möglichkeit anzuhalten – mit der Hand gegen den Wagen des 41-Jährigen geschlagen haben. „An der Einmündung zur Herkenrather Straße hielt der Neunkirchen-Seelscheider am Straßenrand an und der Radfahrer habe ihn durch das geöffnete Autofenster im Beisein seiner Ehefrau und der vier und sieben Jahre alten Kinder wüst beschimpft und beleidigt“, berichtet die Polizei. Anschließend habe der Radfahrer seinen Weg fortgesetzt und folgte der Gruppe in die Herkenrather Straße. Daraufhin sei 41-Jährige aus seinem Auto gestiegen und dem Radfahrer hinterhergelaufen.

Den weiteren Verlauf schilderte der Autofahrer laut Polizei wie folgt: Nach einer kurzen Verfolgung will der Autofahrer den Radfahrer eingeholt haben, um ihn nach den Beleidigungen zur Rede zu stellen. „Dabei habe er den 58-Jährigen leicht berührt und der Fahrradfahrer sei gestürzt und gegen die Schutzplanke gefallen“, so die Polizei. Daraufhin sei der Fahrradfahrer aufgestanden und habe ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen. Verletzt wurde der Autofahrer nach eigenen Angaben dabei nicht.

Polizei: Radfahrer schildert Vorfall ganz anders

Aus Sicht des Fahrradfahrers stellte sich der Vorfall anders dar. „Aus seiner Sicht war der Abstand beim Wiedereinscheren des Autos deutlich geringer, sodass er sich von dem Autofahrer bedrängt gefühlt habe. Darum habe er mit dem Klopfen am Fahrzeug auf sich aufmerksam machen wollen“, so die Polizei. Den anschließenden verbalen Disput mit dem 41-Jährigen räumte der Fahrradfahrer ein. Was er genau gesagt hatte, konnte er laut Polizei nicht mehr wiedergeben.

Nach der verbalen Auseinandersetzung habe der Radfahrer lediglich zu seiner Fahrradgruppe aufschließend wollen, als der Autofahrer hinter ihm herlief. Im weiteren Verlauf habe der Autofahrer zu ihm aufgeschlossen und ihn vom Rad gestoßen, sodass er in die Schutzplanke fiel. „Dabei zog er sich leichte Schürfwunden zu. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden“, berichtet die Polizei weiter.

Streit zwischen Autofahrer und Fahrradfahrer: Polizei ermittelt weiter

Um den Hergang klären zu können, hat die Verkehrspolizei die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Dabei wird laut Polizei wegen des Verdachtes eines Verkehrsunfalls mit Personenschaden, der Körperverletzung und wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. So soll auch geklärt werden, ob der Autofahrer den richtigen Abstand zum Rennradfahrer eingehalten hat. (jr mit ots) Fair und unabhängig informiert, was in Köln, Düsseldorf und NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren

Rubriklistenbild: © Horst Galuschka/Imago