Automatische Weiche auf NRW-Autobahn soll Stau verringern

Besondere Verkehrsführung in NRW

Durch die automatisierte Wechselverkehrsführung können vorhandene Fahrbahnen in Autobahn-Baustellen effizienter genutzt werden. (Symbolbild)

Auf der A3 in NRW wird eine neue Verkehrsführung eingesetzt. Diese lenkt den Verkehr automatisch über drei Fahrspuren – im Wechsel aus beiden Fahrtrichtungen.

Hamminkeln/Wesel – Die deutschen Autobahnen sind echte Dauerbaustellen. Zu jeder Jahreszeit werden Strecken ausgebaut, umgebaut oder saniert. Selbst wenn es keine Vollsperrung gibt, sorgt das oftmals für Einschränkungen im Verkehr. Autofahrer können meist nur einen Teil der vorhandenen Fahrbahnen nutzen, was immer wieder zu Stau führt. Um die vorhandenen Fahrbahnen besser nutzen zu können, kommt derzeit unter anderem in Nordrhein-Westfalen eine neue vollautomatisierte Verkehrslenkung zum Einsatz. Mit vier Kilometern ist die Anlage auf der A3 zwischen Hamminkeln und Wesel die „bisher längste in Deutschland eingesetzte ihrer Art“.

