Vollsperrung auf der A43 – „Heiße Phase“ und Schrankenabbau angekündigt

Die nächste Vollsperrung auf der A43 in NRW steht an. Die Autobahn Westfalen hat aber auch gute Nachrichten zu vermelden.

Herne/Recklinghausen – Die A43 gehört zu den am meistbefahrenen Autobahnen in Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 2022 war die Autobahn von Münster nach Wuppertal sogar Stau-Spitzenreiter im Bundesland. Damit in Zukunft der Verkehr im Ruhrgebiet besser fließen kann, wird dort seit Jahren gebaut. Jetzt steht die nächste Vollsperrung an, weiß RUHR24.

A43-Vollsperrung im August angekündigt – Brücke über die Emscher wird neu gebaut

Die Autobahn Westfalen läuten die „heiße Phase“ beim Bau der neuen Emschertalbrücke ein. Diese ist marode und darf aktuell nur von Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen überquert werden. Ampeln in Recklinghausen-Hochlarmark und am Kreuz Herne regeln den Verkehr.

Weil die Arbeiten an der östlichen Hälfte des Bauwerks beginnen sollen, muss die A43 in Fahrtrichtung Münster für eine Nacht voll gesperrt werden. In der Nacht von Montag (7. August), ab 21 Uhr, auf Dienstag (8. August), bis 5 Uhr, fährt zwischen Herne-Eickel und Recklinghausen-Hochlarmark kein Auto mehr. Verkehrsteilnehmer sollen über die A40, A45 und die A2 ausweichen.

Die Arbeiten beginnen an der Brücke über die Bahnstrecke, die unter anderem Recklinghausen und Wanne-Eickel verbindet. Hier werde die bestehende Brückenplatte in der zweiten Augusthälfte am Stück herausgefahren, kündigt die Autobahn Westfalen an.

Schranke auf der A43 wird bald verschwinden – Vollsperrung im August angekündigt

Abgeschlossen werden sollen die Arbeiten Ende 2025. Und jetzt folgt die gute Nachricht für alle Verkehrsteilnehmer auf der A43: Sobald die östliche Brückenhälfte fertig ist, soll auch die Schrankenanlage abgebaut werden. Somit können dann auch wieder Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht die Autobahn befahren.

Im Frühjahr 2021 wurden bei einer Überprüfung der Emschertalbrücke Schäden festgestellt. Daraufhin wurde das Bauwerk für alle schweren Fahrzeuge gesperrt. Damals nutzten fast 100.000 Fahrzeuge täglich den Bereich zwischen Recklinghausen und Herne.

Währenddessen baut die Autobahn Westfalen die A43 weiterhin dreispurig aus. Noch im Jahr 2023 sollen die Bauarbeiten bei Bochum beginnen – die nächste Sperrung droht.

