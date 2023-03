Auf diesen NRW-Autobahnen droht in den Osterferien Stau

A1, A3, A4 und Co.

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Benjamin Stroka schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Benjamin Stroka schließen

Baustellen, Sperrungen, Engpässe: Auf einigen Autobahnen in NRW steigt das Stau-Risiko zu den Osterferien wieder massiv an. Wo es besonders voll wird.

Köln – Zu den Osterferien wird auf den Autobahnen in NRW wieder verstärkt mit Staus und stockendem Verkehr gerechnet. „Es kann voll werden“, kündigte die Autobahn GmbH an. Probleme werden dabei nicht nur übliche Ballungsräume um Köln und das Ruhrgebiet, sondern auch einige Baustellen und Sperrungen bereiten. Wo Reisende besonders viel Geduld brauchen werden und was Experten empfehlen.

+ Viele NRW-Autobahnen dürften zum Ferienstart und vor den Ostertagen wieder besonders voll werden (Symbolbild). © Rüdiger Wölk/Imago

Experten erwarten Stau-Höhepunkt am Gründonnerstag (6. April)

Die Autobahn GmbH erwartet vor allem am Freitag (31. März), dem letzten Schultag vor Ferienbeginn, Probleme. Ab etwa 15 Uhr bis voraussichtlich gegen 19 Uhr werde es dann voll. Aber auch am Samstag (1. April) drohen vor allem ab dem Vormittag verstärkt Staus auf den Autobahnen.

Noch voller könnte es zu den Ostertagen selbst werden. „Der Höhepunkt des Reiseverkehrs wird für den Nachmittag des Gründonnerstags (6. April) erwartet. Ostermontag (10. April) ist ab den Mittagsstunden mit einem verstärktem Rückreiseverkehr zu rechnen“, so die Autobahn GmbH. Ähnlich lautet auch die Prognose des ADAC. „Wir gehen davon aus, dass viele Reisende die Feiertage für einen Kurztrip nutzen oder ihren Urlaub in den Ferien um Karfreitag und Ostermontag verlängern. Außerdem finden an Ostern gerne Familienbesuche statt“, erklärt Roman Suthold, Verkehrsexperte des ADAC in NRW.

A1, A3, A57 – hier ist die Staugefahr zu den Osterferien am größten

Einige Autobahnen und Baustellen werden durch den Oster-Verkehr voraussichtlich besonders voll werden. Ein Überblick, wo laut der Autobahn GmbH und dem ADAC die meisten Staus drohen:

Autobahn A1: Hier sorgen vor allem mehrere langfristige Baustellen von Leverkusen bis hinter Osnabrück für Probleme. Zudem ist die Leverkusener Rheinbrücke noch immer für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt.

Hier sorgen vor allem mehrere langfristige Baustellen von Leverkusen bis hinter Osnabrück für Probleme. Zudem ist die Leverkusener Rheinbrücke noch immer für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt. Autobahn A3: Auch auf der A3 herrscht für die Osterferien wieder ein besonders erhöhtes Staurisiko. Das gilt insbesondere für den Großraum um Köln, aber auch den Abschnitt zwischen Oberhausen und Duisburg, aufgrund des Umbaus am Kreuz Kaiserberg. Zwischen Wesel und Hamminkeln ist zudem aktuell in beiden Richtungen nur eine Spur befahrbar. Dazu kommt weiter im Süden die Sanierung der Autobahn zwischen Siebengebirge und Lohmar-Nord.

Auch auf der A3 herrscht für die Osterferien wieder ein besonders erhöhtes Staurisiko. Das gilt insbesondere für den Großraum um Köln, aber auch den Abschnitt zwischen Oberhausen und Duisburg, aufgrund des Umbaus am Kreuz Kaiserberg. Zwischen Wesel und Hamminkeln ist zudem aktuell in beiden Richtungen nur eine Spur befahrbar. Dazu kommt weiter im Süden die Sanierung der Autobahn zwischen Siebengebirge und Lohmar-Nord. Autobahn A4: Auch hier droht vor allem auf dem Kölner Ring verstärkt Stau.

Auch hier droht vor allem auf dem Kölner Ring verstärkt Stau. Autobahn A40: Es gibt einen Engpass zwischen Duisburg-Homberg und Duisburg-Häfen. Dort wird die Rheinbrücke Neuenkamp neu gebaut.

Es gibt einen Engpass zwischen Duisburg-Homberg und Duisburg-Häfen. Dort wird die Rheinbrücke Neuenkamp neu gebaut. Autobahn A42: Erneut ein Engpass, erneut Duisburg. In diesem Fall betrifft es den Abschnitt zwischen Duisburg-Beeck und Duisburg-Neumühl auf der A42. Dort werden Seitenstreifen angebaut.

Erneut ein Engpass, erneut Duisburg. In diesem Fall betrifft es den Abschnitt zwischen Duisburg-Beeck und Duisburg-Neumühl auf der A42. Dort werden Seitenstreifen angebaut. Autobahn A43: Vor allem zwischen Wuppertal und Recklinghausen rechnet der ADAC mit einem erhöhten Staurisiko.

Vor allem zwischen Wuppertal und Recklinghausen rechnet der ADAC mit einem erhöhten Staurisiko. Autobahn A44: Noch bis zum 21. April wird im Bereich Aachen gearbeitet. Zwischen dem Kreuz Aachen und Aachen-Brand werden Fahrbahnschäden saniert. Dort ist aktuell nur eine Spur frei.

Noch bis zum 21. April wird im Bereich Aachen gearbeitet. Zwischen dem Kreuz Aachen und Aachen-Brand werden Fahrbahnschäden saniert. Dort ist aktuell nur eine Spur frei. Autobahn A45: Die Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid ist weiterhin für den Verkehr voll gesperrt. „Hier sollten Urlaubsreisende großräumig über Köln oder über Kassel ausweichen, denn die regionalen Umleitungsstrecken sind dauerhaft überlastet“, empfiehlt die Autobahn GmbH.

Die Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid ist weiterhin für den Verkehr voll gesperrt. „Hier sollten Urlaubsreisende großräumig über Köln oder über Kassel ausweichen, denn die regionalen Umleitungsstrecken sind dauerhaft überlastet“, empfiehlt die Autobahn GmbH. Autobahn A46: Die Strecke zwischen Düsseldorf und Wuppertal ist schon außerhalb des Ferienverkehrs ein regelrechter „Stau-Magnet“. Laut ADAC kann es auch zu den Ferien verstärkt Probleme geben.

Die Strecke zwischen Düsseldorf und Wuppertal ist schon außerhalb des Ferienverkehrs ein regelrechter „Stau-Magnet“. Laut ADAC kann es auch zu den Ferien verstärkt Probleme geben. Autobahn A57: Entlang der wichtigen Reiseroute in Richtung Niederlande gibt es am ersten Ferienwochenende eine Vollsperrung. Die A57 wird ab Freitagabend (31. März) zwischen dem Kreuz Meerbusch und Krefeld-Oppum in Richtung Nijmwegen voll gesperrt.

Entlang der wichtigen Reiseroute in Richtung Niederlande gibt es am ersten Ferienwochenende eine Vollsperrung. Die A57 wird ab Freitagabend (31. März) zwischen dem Kreuz Meerbusch und Krefeld-Oppum in Richtung Nijmwegen voll gesperrt. Autobahn A61: Ebenfalls eine besonders beliebte Strecke für Reisende in die Niederlande, vor allem in Richtung Venlo. Hier ist durch erhöhtes Verkehrsaufkommen mit Staus zu rechnen.

Ebenfalls eine besonders beliebte Strecke für Reisende in die Niederlande, vor allem in Richtung Venlo. Hier ist durch erhöhtes Verkehrsaufkommen mit Staus zu rechnen. Quelle: Autobahn GmbH und ADAC; kein Anspruch auf Vollständigkeit

Rubriklistenbild: © Rüdiger Wölk/Imago