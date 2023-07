Attacke auf CSD-Besucher in Köln – Staatsschutz ermittelt

Betrunkener wirft Bierflasche

Zwei CSD-Besucher wurden in der Nacht zum Sonntag von einem Betrunkenen beleidigt und attackiert. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt in dem Fall.

Köln – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zwei CSD-Besucher in Köln angegriffen. Ein 28-Jähriger soll sie beleidigt, geschlagen und dann eine volle Bierflasche auf die beiden 20-Jährigen geworfen haben. „Da der Verdacht besteht, dass es sich um eine Straftat zum Nachteil queerer Menschen handelt, hat der Staatsschutz der Polizei Köln die Ermittlungen aufgenommen“, berichtet die Polizei am Sonntag.

Aktuell läuft der CSD in Köln. Das große Highlight, die Demo für „LGBTQIA+“-Rechte, findet am Sonntag (9. Juli) statt. Mehr als eine Million Menschen werden im Rahmen der Demo erwartet. Doch viele sind schon das ganze Wochenende in Köln, um zu feiern. Dabei kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem Zwischenfall in der Kölner Innenstadt. Ein mutmaßlich betrunkener 28 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach soll auf der Bobstraße zwei 20-jährige CSD-Besucher attackiert haben.

Wie die Polizei mitteilt, soll der Verdächtige die beiden Männer unvermittelt beleidigt und einem von ihnen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. „Danach soll er aus kurzer Distanz die volle Glasflasche geworfen und damit den 20-jährigen Mann aus Königswinter leicht am Ellbogen verletzt haben“, so ein Polizeisprecher.

Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf CSD-Besucher

CSD Köln 2023: Was man zum Cologne Pride wissen muss ► Was? Der Cologne Pride ist ein zweiwöchiges Event und setzt sich für die LGBTQIA+-Community ein. Erstmalig gab es das zweiwöchige Programm im Jahr 2003. Organisiert wird der Cologne Pride vom ColognePride e.V. ► Wann? Der Cologne Pride 2023 findet vom 24. Juni bis zum 9. Juli statt. Das Highlight: Das CSD-Straßenfest am zweiten Juli-Wochenende – samt CSD-Demo am 9. Juli. ► Motto? Das Motto für den Kölner CSD 2023 lautet – wie bereits in den vergangenen Jahren – „Für Menschenrechte – Viele. Gemeinsam. Stark!“.

Die beiden CSD-Besucher verfolgten daraufhin den Flaschenwerfer und wählten den Notruf. Die eintreffende Polizei konnte den Angreifer stellen. Ein Alkoholtest beim Mönchengladbacher ergab rund zwei Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

In dem Fall hat der Staatsschutz der Polizei die Ermittlungen aufgenommen. „Der 28-Jährige muss sich nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung auf sexueller Grundlage verantworten“, so die Polizei abschließend. (bs/ots)

