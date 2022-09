Atomschutzbunker in NRW steht bei Ebay zum Verkauf

Kurioses Angebot

Kuriose Anzeige im Internet: In einer NRW-Stadt steht ein Atomschutzbunker zum Kauf. Das Grundstück kann sich sehen lassen.

NRW – In Zeiten von hohen Mieten und Balkonzuschlägen sowie Unsicherheiten auf dem Energiemarkt ist die Suche nach der passenden Bleibe umso komplizierter. Warum also nicht mal was wagen und in eine kuriose Immobilie investieren? RUHR24 weiß, dass ein Atomschutzbunker in NRW zum Verkauf steht.

Atomschutzbunker in NRW steht zum Verkauf – dicke Betonwände schützen Familie

In Zeiten des Ukraine-Krieges, in der es immer wieder Sorgen und Ängste gegeben hat, wo denn der nächste Atomschutzbunker in NRW stünde, steht nun ein solches Exemplar zum Kauf. Und zwar im beschaulichen Xanten – ein Ort mit Historie.

Wer in der Nähe des weit bekannten Römermuseums und Archäologieparks leben möchte, kann nun auf einem Kleinanzeigenportal zuschlagen. Dort wird nämlich seit Donnerstag (15. September) ein Atomschutzbunker zum Verkauf angeboten. Kostenpunkt: Schlappe 1,6 Millionen Euro.

Der Bunker wird als „höchst sicherer Zufluchtsort“ für eine Familie angepriesen und er könnte „extremsten Bedingungen“ standhalten. Die Bunkeranlage ist laut Anzeige 850 Quadratmeter groß und hat drei Meter dicke Betonwände. Früher sei der Atomschutzbunker von der Bundeswehr genutzt worden.

Atomschutzbunker aus Bundeswehr-Zeiten bei Kleinanzeigenportal in NRW angeboten

Dementsprechend seien noch technische Anlagen von der früheren Nutzung vor Ort zu finden. Zum Beispiel gehört ein Kran, ein Generator und ein Wasser- und Ölspeicher zum Inventar. Laut Angaben des WDR ist der Bunker 1967 gebaut worden und wurde als Knotenpunkt im Fernmeldenetz genutzt. Ein noch älterer Bunker schlummert unter Dortmunds Innenstadt.

„Der Bunker liegt etwas abgelegen. Die Anlage stammt aus dem Kalten Krieg, die muss etwas versteckt liegen“, berichtet Makler Daniel Philipps gegenüber RUHR24. Das belegen auch die Fotos: Eine Stahltreppe, welche über die Jahre bereits etwas Rost angesetzt hat, führt von einem Grünbereich hinab in das dunkle Bunkergebäude. Zudem ist auf einem anderen Foto zu sehen, wie ein kleines Häusschen mit einer Treppe mitten in einem zugewucherten Grünbereich steht.

Auch für Makler Philipps ist der Verkauf einer solchen geschichtsträchtigen Anlage etwas Besonderes: „Es ist schon spannend, einen Bunker im Angebot zu haben. Ist auch für mich das erste Mal.“

Wer jetzt Blut geleckt hat und sich für das Objekt interessiert, der fragt jetzt sicherlich nach dem Preis. Die Immobiliengesellschaft verlangt 1,6 Millionen Euro für den Atomschutzbunker, der sich auf einem zirka 8000 Quadratmeter großem Grundstück befindet. Ein Oberbayer bietet deutlich günstigere Bunkerplätze in einer Tageszeitung, berichtet merkur.de.

Für 1,6 Millionen Euro gibt es in Xanten einen Atomschutzbunker und großes Grundstück

Hinzu kommt der Faktor, dass der Bunker als sanierungsbedürftig ausgeschrieben ist. Es müsse also noch einmal eine Stange Geld investiert werden, um die Anlage auf Vordermann zu bekommen. Vor allem die elektrischen Anlagen müssten überholt und überprüft werden, da die Verbindungen gekappt worden sind. Die Fotos zeigen alte Fernmeldeanlagen und einen alten Generator. Trotz des jahrelangen Stillstands sieht der Bunker teilweise so aus, als wenn er gerade erst verlassen worden ist.

Trotzdem muss der Bunker von „den Hinterlassenschaften von vorherigen Mietern“ ausgeräumt werden, heißt es in der Anzeige. Wen das alles nicht stört und jetzt Lust auf einen Atomschutzbunker in NRW bekommen hat, kann beim Kleinanzeigenportal oder sich bei Makler Daniel Philipps melden.

