Welt-Konzern eröffnet Geschäft in Dortmund – es wäre das fünfte in NRW

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Florian Forth schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Florian Forth schließen

In Dortmund soll ein neuer Apple-Store eröffnen. Es wäre erst der fünfte in ganz NRW. Doch bis zur Neueröffnung soll es noch einige Zeit dauern.

Dortmund – Bislang ist die Technik des US-Konzerns Apple in Dortmund lediglich über den autorisierten Händler Gravis zu bekommen. Das soll sich bald ändern, wie RUHR24 jetzt erfahren hat.

Apple-Store soll 2025 in Dortmund eröffnen

Denn offenbar plant Apple mit Sitz in Cupertino (USA) weiter in Nordrhein-Westfalen zu expandieren. Laut dem Portal Neueröffnungen.info soll künftig ein neuer Apple-Store in Dortmund eröffnen. Laut der Wirtschaftsseite Bloomberg will Apple bis 2027 massiv in den Einzelhandel drängen.

Wann genau der Weltkonzern seine Macbooks, Apple-Watches und iPhones auch in Dortmund verkauft, ist aber noch unklar. Geplant sei die Eröffnung jedoch für Oktober 2025. Apple selbst hat sich auf Anfrage von RUHR24 bislang nicht zu der Neueröffnung geäußert.

Platz für einen Apple-Store dürfte es in der Dortmunder Innenstadt bis dahin genug geben. Die Einkaufsmeile Westenhellweg befindet sich im Umbruch, viele Gebäude werden umgebaut und neu genutzt. Denkbar wäre auch eine Neueröffnung in der Thier-Galerie. Das Center-Management konnte dazu auf Anfrage von RUHR24 jedoch keine Auskunft geben.

US-Konzern Apple hat erst vier Stores in Nordrhein-Westfalen eröffnet

Bislang hat Apple erst vier Stores in NRW eröffnet. Sie liegen meist an bekannten Einkaufsstraßen wie der Kö in Düsseldorf oder der Kölner Schildergasse. Der erste Apple-Store im Ruhrgebiet wurde bereits vor etlichen Jahren im Centro Oberhausen eröffnet.

Apple sorgt mit neuer XR-Brille „Vision Pro“ für Aufsehen

Zuletzt hatte Apple mit der Vorstellung seiner Mixed-Reality-Brille „Vision Pro“ für Aufsehen gesorgt. Mit ihr soll es möglich sein, in eine virtuelle Welt („Virtual Reality“) einzutauchen und darin Filme zu schauen und mit Freunden in Kontakt zu bleiben.

Auch Einblendungen in der echten Welt („Augmented Reality“) sind möglich, daher der Name „Mixed Reality“ (XR). Apple-Chef Tim Cook preist die Erfindung gar als „neue Ära des Computers“ an.

+ In Düsseldorf gibt es bereist länger einen Apple Store. © Michael Gstettenbauer/Imago

Die neue XR-Brille soll im Frühjahr 2024 auf den Markt kommen und 3499 Dollar kosten – rund 3250 Euro. Wer genügend Kleingeld mitbringt, kann mit dem geplanten Apple-Store etwas später voraussichtlich auch in Dortmund in den Genuss der futuristischen Technik kommen.

Rubriklistenbild: © Florian Forth/RUHR24