Riesige Stichflamme nach Gasexplosion in Duisburg – Erste Erkenntnisse zur Ursache

Tausende ohne Strom

+ © Christoph Reichwein/dpa Eine Gasleitung in Duisburg wurde bei Bauarbeiten beschädigt, eine Stichflamme war die Folge. © Christoph Reichwein/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Mick Oberbusch schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Mick Oberbusch schließen

Großeinsatz der Feuerwehr in Duisburg: Eine Explosion an einer Gasleitung sorgte für eine riesige Stichflamme. Vier Menschen wurden verletzt.

Duisburg – Gasexplosion in Duisburg: Wie die Polizei mitteilt, hat es im Bereich einer Baustelle an der Straße Im Bonnefeld offenbar eine Explosion an einer Gasleitung gegeben. Dabei war eine haushohe Stichflamme zu sehen, die aus einer Baugrube aufstieg. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot und rund 50 Kräften im Einsatz, gegen 15:30 Uhr war das Feuer jedoch unter Kontrolle und der Einsatz beendet, nachdem der Energieversorger das Gas abgestellt hatte. Dies bestätigt eine Polizei-Sprecherin aus Duisburg auf 24RHEIN-Nachfrage. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt, eine vierte Person „mittelschwer“, wie die Sprecherin mitteilte.

Riesige Gasexplosion in Duisburg – Meterhohe Stichflamme; Ursache bislang noch unbekannt

+ In einer Baugrube in Duisburg ist es zu einer Explosion gekommen, es gab eine meterhohe Stichflamme. © Christoph Reichwein/dpa

Was? In der Nähe einer Tankstelle in Duisburg ist am Dienstag eine Gasleitung explodiert. Es kam zu einer haushohen Stichflamme, der Einsatz der Feuerwehr war gegen 15:30 Uhr beendet.

In der Nähe einer Tankstelle in Duisburg ist am Dienstag eine Gasleitung explodiert. Es kam zu einer haushohen Stichflamme, der Einsatz der Feuerwehr war gegen 15:30 Uhr beendet. Wo? Duisburg, Baustelle an der Straße Im Bonnefeld

Duisburg, Baustelle an der Straße Im Bonnefeld Wann? Dienstag, 20. Dezember, gegen 14:30 Uhr

Infolge der Explosion habe auch ein mit Gasflaschen beladener LKW gebrannt; dieses Feuer konnte durch die Brandbekämpferinnen und -bekämpfer allerdings schnell gelöscht werden. „Inzwischen ist auch das Feuer nicht mehr sichtbar“, erklärte die Polizei-Sprecherin in Duisburg gegen 15:45 Uhr gegenüber 24RHEIN. Zudem ist seit etwa 15:50 Uhr auch die B288 wieder freigegeben. Diese war für die Dauer des Einsatzes gesperrt worden.

Tausende Haushalte in Duisburg ohne Strom und Gas

Weil die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft die Gaszufuhr unterbrochen hatte, gab es in Duisburg-Serm und Duisburg-Mündelheim vorübergehend keine Erdgasversorgung mehr. Auch mit dem Strom gab es Probleme, etwa 3000 Haushalte waren betroffen. Das Stromnetz konnte inzwischen wieder stabilisiert werden, aber Gas werden viele Haushalte wohl erst am morgigen Mittwoch wieder erhalten. Denn zunächst müssen Gasleitungen auf Beschädigungen überprüft werden.

Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar. Einem Bericht des WDR gibt es aber erste Erkenntnisse: Demnach soll es einen Zusammenhang mit Bauarbeiten auf der Straße geben. Ein Polizeisprecher konnte das auf Nachfrage zum aktuellen Zeitpunkt weder verifizieren noch ausschließen.

Gasexplosionen stellen Feuerwehr oft vor Schwierigkeiten Brennt es an Gasleitungen, kann die Feuerwehr oft nicht einfach das Feuer löschen Um eine Gefahr (weiterer) Explosionen zu minimieren, muss der Energieversorger erst das Gas abstellen Die Feuerwehr kühlt dann zunächst die Umgebung und verhindert eine Ausbreitung des Feuers, bis sich das Gas verflüchtigt hat oder kontrolliert abbrennt.

Die Bundesstraße B288 war vorübergehend zwischen dem Kreuz Duisburg-Süd und der Düsseldorfer Straße wurde eine Vollsperrung der B288 in beide Richtungen gemeldet. Die Bundesstraße verbindet Duisburg und Krefeld. Die Strecke war nach Angaben der Verkehrszentrale NRW am späten Dienstagnachmittag wieder frei.

Während des Vorfalls wurde vor einer großen Rauchwolke über dem westlichen Duisburger Stadtteil Mündelheim gewarnt, die in Richtung Krefeld zog. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Dieser Text wird laufend aktualisert. (mo)