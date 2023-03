Dortmunder Rollstuhl-Rambo drohte mit Terror-Anschlägen

Pfleger umgefahren

Ein Mann aus Dortmund soll Pflegerinnen verletzt und Terror-Anschläge angekündigt haben. Jetzt muss er sich vor Gericht verantworten.

Dortmund – Erst greift er Pflegerinnen mit seinem Elektrorollstuhl an, dann warnt er vor Terror-Anschlägen: Ein Mann aus einem Seniorenheim in Dortmund hat monatelang Unruhe gestiftet. Jetzt wurde er angeklagt. RUHR24 weiß, was die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft.

Dortmunder nach Angriffen und Terror-Warnungen angeklagt: „Bierflasche geworfen“

Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Dortmund soll Volker B. Ende 2019 und Anfang 2020 zunächst zwei Frauen mit seinem E-Rollstuhl umgefahren haben. Sie erlitten Blessuren am Arm und dem Knöchel. Monate später soll er „versucht haben, eine Gruppe von Pflegekräften mit seinem Rollstuhl zu erfassen und nach ihnen eine Bierflasche geworfen haben“. Verletzt wurde dabei niemand.

Zudem soll der Beschuldigte gleich mehrfach vor Terrorangriffen gewarnt haben. Dazu habe der Senior etwa bei der Ditib-Moschee in Köln sowie der Bundespolizei angerufen, heißt es in einem Auszug der Anklage.

Senior aus Dortmund leidet offenbar an Psychose – Prozess am Landgericht startet

Ins Gefängnis muss der Mann aber wohl nicht. Er soll während der Taten an einer sogenannten schizoaffektiven Psychose gelitten haben. Diese besteht laut MSD Manual aus einer Psychose mit gleichzeitigen Stimmungsschwankungen. Er soll daher „nicht in der Lage gewesen sein, das Unrecht seiner Taten einzusehen.“

Vor Gericht soll geklärt werden, ob der Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Ab Dienstag (14. März) muss er sich unter anderem wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten vor dem Landgericht Dortmund verantworten.

Erst kürzlich hatte ein psychisch gestörter Mann in Dortmund eine Frau mit einem Messer verletzt. Auch er soll unter Halluzinationen gelitten haben.

