Brutale Familienfehde in Essen: Frau zur Einnahme von Pille gezwungen

In Essen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Peter Sieben schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Peter Sieben schließen

In Essen soll eine Frau von der Familie ihres Partners misshandelt worden sein. Dessen Brüder sollen sie geschlagen haben. Von der Mutter bekam sie eine unbekannte Tablette.

Essen – Eine 28 Jahre alte Frau soll in Essen geschlagen, bespuckt und gezwungen worden sein, eine Tablette zu einzunehmen – wahrscheinlich, um eine befürchtete Schwangerschaft abzubrechen, so ein Sprecher der Polizei Essen auf Nachfrage von wa.de: „Es gab offenbar die Sorge, dass die junge Frau schwanger sein könnte. Deshalb sollte sie die Tablette nehmen.“ Die Tat soll sich im sogenannten Clan-Milieu abgespielt haben.

Streit im Clan-Milieu in Essen: Familie war wohl nicht einverstanden mit Beziehung

Den Taten ging laut Polizei ein Familienstreit voraus. Anlass: Die Beziehung zwischen der 28-Jährigen Frau und ihrem 26 Jahre alten Partner, mit der die Familie des Mannes offenbar nicht einverstanden war. So sollen mehrere Angehörige am 5. August die Familie der Frau in Essen-Borbeck aufgesucht und beleidigt haben.

Sechs Männer schlagen und bespucken 28-Jährige

Das Paar flüchtete sich daraufhin in ein Hotel in Ratingen. Als der 26-Jährige am 7. August eine Moschee besuchte, sollen sechs seiner Brüder im Alter von 25 bis 42 Jahren aufgekreuzt sein. Vier von ihnen sind laut Polizei Deutsch-Libanesen, einer ist libanesisch und einer deutsch. Sie sollen die in einem Auto wartende Partnerin geschlagen, bespuckt und beleidigt und ihr das Handy gestohlen haben. Anschließend setzte sich einer der Brüder hinters Steuer des Wagens und brachte die Frau gegen ihren Willen nach Essen.

Clankriminalität in NRW ► Wenn die Rede von Clans ist, sind meist bestimmte Mitglieder von Großfamilien mit türkisch-arabischen Wurzeln gemeint. In Deutschland gehören nach Schätzungen des Bundeskriminalamts (BKA) rund 200.0000 Menschen zu solchen Großfamilien. Die meisten von ihnen sind nicht kriminell. Einige wenige aber haben sich zu Gruppierungen zusammengeschlossen, die Straftaten im Bereich der organisierten Kriminalität begehen. ► Viele gehören den sogenannten Mhallami an, einer arabischstämmigen Volksgruppe. Ihre Vorfahren wurden nach dem Ersten Weltkrieg aus der Türkei vertrieben, kamen dann in den Libanon. Als dort Bürgerkrieg ausbrach (1975 bis 1990), flohen viele der Familien nach Deutschland. ► Als libanesische Geflüchtete wurden sie in verschiedenen Bundesländer untergebracht, vor allem nach Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und Berlin. Manche erhielten als Staatenlose den Duldungsstatus. Menschen mit Duldungsstatus haben es auf dem Arbeitsmarkt schwer: Eine selbständige Tätigkeit ist ihnen untersagt, eine Beschäftigung als Arbeitnehmer nur auf Antrag möglich. Experten sehen in der Perspektivlosigkeit einen Grund dafür, dass kriminelle Netzwerke innerhalb der Familien gebildet haben. ► Kriminelle Clan-Mitglieder begehen schwere Straftaten, wie Menschenhandel, Körperverletzung, Betrug, Erpressung und Raub. Staatliche Autoritäten erkennen sie oft nicht an. ► Erst im Juni hatten Massenschlägereien unter Clan-Mitgliedern in Essen und Castrop-Rauxel Ende Juni für Aufsehen gesorgt. ► Im Ruhrgebiet und vor allem in Duisburg und Essen ist Clan-Kriminalität seit vielen Jahren ein Problem, das von den Behörden mit immer neuen Strategien bekämpft wird.

Mutter des Partners nötigt Frau, Tablette einzunehmen

Dort soll die 59 Jahre alte Mutter ihres Partners sie genötigt haben, eine derzeit noch unbekannte Tablette einzunehmen. Hintergrund war wohl die Sorge um eine mögliche Schwangerschaft. „Was für eine Tablette das genau war, wissen wir nicht“, so der Polizeisprecher auf Nachfrage von wa.de. Anschließend wurde die 28-Jährige zur Wohnung ihrer Familie in Essen gebracht.

In der Nacht erhielt die Polizei Kenntnis von den Geschehnissen. Während der ersten Ermittlungen erschienen Angehörige der Frau, die sich zunehmend aggressiv verhalten haben sollen. Die Polizei rief deshalb Verstärkung, die Lage habe sich dann im weiteren Verlauf der Nacht beruhigt.

Clan-Experten der Polizei nehmen Ermittlungen auf

Inzwischen ermitteln Clan-Experten der Polizei. Sie durchsuchten insgesamt sieben Wohnungen, sechs in Essen und eine in Gladbdeck. Dort stellten sie mehrere Handys sicher. Mehrere Tatverdächtige wurden außerdem ins Polizeipräsidium gebracht, unter anderem mussten sie dort DNA-Proben abgeben. Ermittelt wird nun unter anderem wegen Freiheitsberaubung und schwerer Körperverletzung.

Seit Monaten sorgen im Ruhrgebiet immer wieder Straftaten für Aufsehen, die mutmaßlich von kriminellen Clan-Mitgliedern begangen wurden: Im Juni gab es eine Massenschlägerei in Castrop-Rauxel, kurz darauf eine regelrechte Gewalt-Eskalation zwischen Clan-Mitgliedern mitten in der Innenstadt von Essen. Die Ermittlungen gestalteten sich zuletzt schwer, auch weil sich viele der Betroffenen wenig kooperationsbereit zeigten. Die Polizei sprach zuletzt von einer Paralleljustiz mitten in NRW. Anfang August der nächste Fall: Mutmaßliche kriminelle Clan-Mitglieder sollen in Essen einen jungen Mann brutal zusammengeschlagen und als Geisel genommen haben. Die Polizei in Essen hat derweil ihren Fokus im Kampf gegen kriminelle Clans auf eine weitere Gruppe gerichtet. (pen)

Rubriklistenbild: © Markus Gayk/dpa