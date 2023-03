Amoklauf in Schultoilette angekündigt: Polizei-Einsatz an NRW-Gymnasium

Schriftzug in der Jungentoilette

An einem Gymnasium in Bielefeld läuft aktuell ein Polizei-Einsatz. Auf der Toilette war ein Amoklauf für Donnerstag angekündigt worden.

Bielefeld - Amokalarm an einer Schule in Bielefeld (NRW): Wegen eines auf der Wand einer Schultoilette für diesen Donnerstag (16. März) angekündigten Amoklaufs ist die Polizei am Gymnasium Heepen im Einsatz.

Derzeit seien Einsatzkräfte an dem Gymnasium vor Ort, um Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler zu schützen, teilte die Polizei am Morgen mit. Sie schätzt die tatsächliche Gefahr als eher gering ein, nimmt die Androhung aber ernst, wie es hieß. Auch der Staatsschutz wurde eingeschaltet, wie wa.de berichtet.

Amoklauf an Gymnasium angekündigt: Polizei-Einsatz an Schule in Bielefeld

Anlass für den Einsatz war ein am Dienstag gefundener Schriftzug auf in der Jungentoilette mit der Ankündigung eines Amoklaufs für den 16. März. Wie lange die Schutzmaßnahmen an der Schule andauern werden, war am Morgen noch unklar. Den Angaben zufolge kann der Unterricht normal stattfinden.

Im Juni 2022 fielen in einem Berufskolleg in Bielefeld Schüsse. Ein psychisch Kranker hatte einen Amoklauf an der Schule geplant und mehrfach auf die Tür des Lehrerzimmers geschossen. (sst/dpa)

