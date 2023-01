Erneut Amokdrohung an Schule in Gelsenkirchen

Gesamtschule bleibt geschlossen

Die Polizei ist erneut an einer Gesamtschule in Gelsenkirchen im Einsatz. Dort ging eine Amokdrohung ein. Die Schule bleibt geschlossen.

Gelsenkirchen – Erneute Amokdrohung an der evangelischen Gesamtschule in Gelsenkirchen-Bismarck. Nachdem bereits am 18. Januar ein Unbekannte eine Drohung gegen die Gesamtschule per E-Mail gesendet hatte, ist die Polizei am Freitagmorgen wieder im Einsatz. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, handelt es sich bei der zweiten unbekannten Drohung erneut um die Gesamtschule an der Laarstraße. Die Drohung ging auch dieses Mal per E-Mail ein.

Einsatzkräfte der Polizei sorgen für die Sicherheit vor Ort. Die Schule bleibt auf Anweisung des Schulleiters heute geschlossen. Die Ermittlungen dauern an. (spo)

