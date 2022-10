Allerheiligenkirmes Soest 2022: Öffnungszeiten, Feuerwerk, Parken - alle Infos

Übersicht

Es ist soweit: Die Allerheiligenkirmes 2022 in Soest beginnt. Was Besucher zu Öffnungszeiten, Feuerwerk und Parken wissen müssen. Der Kirmesplan im Überblick.

Soest - Es ist die größte Altstadt-Kirmes in Europa und das älteste Volksfest in Nordrhein-Westfalen: die Allerheiligenkirmes in Soest. Im Jahr 2022 findet die 684. Auflage der Großveranstaltung statt. Die Veranstalter erwarten rund eine Million Besucher. Was Besucher zu dem Mega-Event wissen müssen, erfahren Sie hier im Überblick.

Veranstaltung Allerheiligenkirmes Soest 2022 Datum 2. bis 6. November 2022 Ort Soester Altstadt

Allerheiligenkirmes Soest 2022: Die wichtigsten Infos im Überblick

Die Allerheiligenkirmes Soest startet auch 2022 am ersten Mittwoch nach Allerheiligen. Dann heißt es fünf Tage lang: Die Stadt steht Kopf! Der Termin ist für die Soester und ihre Gäste alljährlich gesetzt. Vom 2. bis 6. November 2022 drehen sich in der Hansestadt die Karusselle, Jung und Alt treffen sich inmitten der historischen Kulisse der Altstadt.

Öffnungszeiten der Allerheiligenkirmes 2022 in Soest

Und so sind die Öffnungszeiten der Allerheiligenkirmes 2022 in Soest:

Mittwoch (2. November 2022): 12 bis 23 Uhr

Donnerstag (3. November 2022): 10 bis 23 Uhr

Freitag (4. November 2022): 12 bis 2 Uhr

Samstag (5. November 2022): 10 bis 2 Uhr

Sonntag (6. November 2022): 11 bis 22 Uhr

Ein Hinweis am Rande: Da es sich bei den für Mittwoch, Freitag und Samstag angegebenen Öffnungszeiten um jene Zeit handelt, zu denen die Schausteller frühestens öffnen dürfen, kann es sein, dass so früh noch nicht alle Attraktionen geöffnet haben. Am Mittwoch und Donnerstag wurden die Öffnungszeiten der Allerheiligenkirmes 2022 verkürzt. Die Gründe: Energieeinsparungen und Personalnot.

Allerheiligenkirmes Soest 2022: Neue Fahrgeschäfte und der Kirmesplan

400 Schausteller auf 50.000 Quadratmeter Fläche: Die Allerheiligenkirmes in Soest wird auch 2022 ein Mega-Event. Die Besucher können sich auf 30 Attraktionen freuen. Mit dabei sind neun neue Fahr- und Laufgeschäfte, unter anderem das „Chaos-Pendel“, einer Propeller-Anlage mit 43 Metern Flughöhe und Beschleunigungskräften von bis zu 4,5 G.

Antikes Pferdekarussell

Autoscooter Highway No. 1

Beach Jumper

Best XXL Exclusiv: 45 Meter hohe Schaukel Neu!

Big Monster

Big Wave

Chaosfabrik: Laufgeschäft Neu!

Chaospendel: Schleuder-Schaukel Neu!

Crazy Island: Laufgeschäft Neu!

Escape Flight of Fear: Hoch-Rundfahr-Flugkarussell Neu!

Glasfabrik: Laufgeschäft Neu!

Großes Kino 7D Neu!

Hard Rock Drive Autoscooter



Heidi The Coaster: Achterbahn Neu!

Heidi The Coaster: Achterbahn Hexentanz

High Impress

Jules Verne Tower

Looping the Loop

Musik-Express

Mr. Gravity

Petersburger Schlittenfahrt

Riesenrad Roue Parisienne

Robotix

Shake & Roll

Sky Fall

Spuk Geistercoaster

Super Hupferl

The Real Nessy

Villa Wahnsinn: Laufgeschäft Neu!

Wellenflug

Wo welche Fahrgeschäfte in der Soester Altstadt aufgebaut werden und wo etwa Verkaufsstände und Toiletten zu finden sind, können Besucher dem Kirmesplan der Allerheiligenkirmes 2022 entnehmen:

Der Kirmesplan 2022

+ Der Kirmesplan 2022 für die Allerheiligenkirmes in Soest. © WMS

Allerheiligenkirmes Soest 2022: Anreise und Parken

Wie bei jeder innerstädtischen Großveranstaltung empfiehlt es sich auch bei der Allerheiligenkirmes Soest, nicht mit dem Auto, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Es gibt umfangreiche Parkverbote und Straßensperrungen, auch die Busse werden zur Allerheiligenkirmes 2022 umgeleitet.

Wer auf die Anreise mit dem Auto angewiesen ist, hat am Kirmeswochenende die Möglichkeit, sein Fahrzeug auf dem Park-and-Ride-Parkplatz am Senator-Schwartz-Ring abzustellen und bequem mit den Allerheiligenkirmes-Pendelbussen der RLG in die Altstadt zu fahren. Die Busse bringen die Besucher natürlich auch wieder zurück.

Hier die Anfahrtsempfehlungen zur Allerheiligenkirmes 2022 in Soest mit dem Auto:

A44 aus Richtung Dortmund oder Kassel: Autobahn über die Ausfahrt Nr. 56 in Richtung Soest verlassen;

aus Richtung Dortmund oder Kassel: Autobahn über die Ausfahrt Nr. 56 in Richtung Soest verlassen; A1 aus Richtung Köln oder Bremen: Autobahn über die Ausfahrt Nr. 84 verlassen und weiter auf der A44 in Richtung Kassel bis zur Ausfahrt Nr. 56;

aus Richtung Köln oder Bremen: Autobahn über die Ausfahrt Nr. 84 verlassen und weiter auf der A44 in Richtung Kassel bis zur Ausfahrt Nr. 56; A2 aus Richtung Oberhausen: Am Kamener Kreuz auf die A1 in Richtung Köln, anschließend weiter bis zur Ausfahrt Nr. 84 und dann über die A44 in Richtung Kassel bis Soest Ausfahrt Nr. 56;

aus Richtung Oberhausen: Am Kamener Kreuz auf die A1 in Richtung Köln, anschließend weiter bis zur Ausfahrt Nr. 84 und dann über die A44 in Richtung Kassel bis Soest Ausfahrt Nr. 56; Ausfahrt A44 Nr. 56: Auf die B 229 in Richtung Soest abbiegen, der Arnsberger Straße über zwei große Kreuzungen bis zum Dasselwall folgen; das Parkleitsystem und Kirmeswegweiser helfen.

Anreise zur Allerheiligenkirmes 2022 in Soest mit dem Auto und der Bahn

Achtung: Autofahrer sollten vorsichtig sein, wo sie ihr Fahrzeug abstellen - es kann teuer werden. Die Mitarbeiter der Stadt überwachen vor allem das unzulässige Parken auf Geh- und Radwegen, im Halteverbot, auf Sperrflächen, auf Parkplätzen für Schwerbehinderte, an engen Straßenstellen und in Rettungswegen. „Unzulässig abgestellte Fahrzeuge werden konsequent abgeschleppt“, heißt es aus dem Rathaus.

Möglichkeiten zum Parken an der Allerheiligenkirmes 2022 in Soest hat soester-anzeiger.de in einer Übersicht zusammengefasst. Besucher können Park-and-Ride-Parkplätze, Parkhäuser und öffentliche Parkplätze nutzen.

Die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist wohl am bequemsten. Soest ist gut mit der Bahn zu erreichen: Dreimal täglich hält ein ICE aus Richtung Ruhrgebiet und Kassel sowie der Regional-Express-Paderborn bis Düsseldorf. Außerdem ist Soest mit der Regionalbahn aus Richtung Dortmund, Paderborn und Münster im Halbstunden-Takt erreichbar.

Programm der Allerheiligenkirmes 2022 in Soest

Neben Fahrgeschäften und Verkaufsständen gibt es bei der Allerheiligenkirmes in Soest noch weitere Programmpunkte. Ein Highlight: der Pferdemarkt am Donnerstag, 3. November 2022. Rund 100 Händler bieten „so ziemlich alles an, was man möglicherweise gar nicht braucht, am Ende dann aber doch irgendwie nicht liegen lassen kann“, scherzen die Veranstalter.

Was? Pferdemarkt der 684. Soester Allerheiligenkirmes

Pferdemarkt der 684. Soester Allerheiligenkirmes Wann? Donnerstag, 3. November 2022, ab 7 Uhr

Donnerstag, 3. November 2022, ab 7 Uhr Wo? Innenstadt

Eigentlich ist der Pferdemarkt aber hauptsächlich ein beliebter Treffpunkt für die Soester Bevölkerung, die an diesem Tag meist schon früh morgens in der Innenstadt zusammentreffen und sich mit dem ein oder anderen Getränk in Kirmes-Stimmung bringen. Die Geschäfte sind zu, Schulen beenden den Unterricht früher - ein Zustand wie beim Karneval in Köln.

Kein Feuerwerk auf der Allerheiligenkirmes 2022 in Soest

Verzichten müssen die Besucher der Allerheiligenkirmes 2022 auch in diesem Jahr leider auf das Feuerwerk. Die Kirmes-Macher begründeten das damit, dass Anfang des Jahres, als das Feuerwerk hätte geplant werden müssen, unklar gewesen war, ob die Fläche im Bereich des Teinenkamps überhaupt zur Verfügung gestanden hätte.

