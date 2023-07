Klimakleber blockieren Flughafen Düsseldorf – „keine Aktivisten, sondern Kriminelle“

Letzte Generation auf Rollfeld

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sofia Popovidi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Sofia Popovidi schließen

Klimaaktivisten der selbsternannten „Letzten Generation“ haben sich am Flughafen Düsseldorf am Rollfeld der Landebahn festgeklebt – und für massive Störungen im Flugbetrieb gesorgt.

NRW-Innenminister Herbert Reul nannte die Aktivisten nach der Blockade am Flughafen Düsseldorf „Klima-Chaoten“ und „Kriminelle“.

Mitglieder der Gruppierung „Letzte Generation“ haben am Donnerstag ein Rollfeld am Flughafen Düsseldorf blockiert.

Es gab massive Störungen im Flugverkehr. Viele Flüge wurden umgeleitet, andere fielen aus.

Update vom 13. Juli, 10:08 Uhr: NRW-Innenminister Herbert Reul hat die Aktion der „Letzten Generation“ am Flughafen Düsseldorf scharf kritisiert. „Diese Klima-Chaoten sind keine Aktivisten, sondern Kriminelle“, sagte Reul am Donnerstag in Düsseldorf. „Flugzeuge, die die Landung abbrechen müssen, Familien, denen man den Start in den Urlaub verderben will – das hat rein gar nichts mit legitimem Protest zu tun. Wer da mitmacht, muss wissen: Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr und Nötigung sind Straftaten“, so Reul weiter.

Auch der Flughafenverband ADV äußerte sich kritisch. „Es ist nicht hinnehmbar, wenn die Sicherheit des Luftverkehrs gefährdet wird, sagte der Hauptgeschäftsführer des ADV, Ralph Beisel. „Schwerere Eingriffe in den Luftverkehr werden zurecht strafrechtlich verfolgt.“

Klima-Radikale blockieren Flughafen Düsseldorf – Störungen im Flugbetrieb

Erstmeldung vom 13. Juli, 7:28 Uhr: Düsseldorf – Am Flughafen Düsseldorf kommt es am Donnerstagmorgen (13. Juli) zu erheblichen Störungen im Flugbetrieb. Mehrere Mitglieder der sogenannten „Letzten Generation“ haben sich laut Angaben der Polizei im Bereich des Vorfelds nahe der südlichen Start- und Landebahn auf den Asphalt geklebt. Das Vorfeld befindet sich im Sicherheitsbereich und ist deshalb nur für berechtigte Personen zugänglich. Eine große Zahl von Einsatzkräften sei vor Ort, auch die Flughafenfeuerwehr leistet Amtshilfe. Am Hamburger Flughafen kam es ebenfalls zu Aktionen.

Flughafen Düsseldorf – Aktivisten kleben sich auf Flugplatz

+ Diese selbsternannte Aktivistin klebt auf dem Rollfeld – und stört den Flugbetrieb. © David Young/dpa / „Letzte Generation“ Eigenwerbung

Mehrere Aktivisten befanden sich am Donnerstagmorgen in Düsseldorf auf dem Rollfeld zur Start- und Landebahn. Wie die Polizei auf Anfrage von 24RHEIN mitteilt, geht es hier um eine „Handvoll Menschen“. Die Klimaaktivisten durchtrennten nach eigenen Angaben einen Zaun, um auf das Gelände des Flugplatzes zu gelangen. Wie Polizei und Flughafen bestätigten, blockieren sie seit circa 6 Uhr die Fahrt der Flugzeuge zur Startbahn. Die Aktion teilten die Aktivisten unter anderem mit einem Twitter-Video, in dem mindestens eine Person auf dem Flugplatz zu sehen ist.

Klimakleber blockieren Flughäfen – was Reisende wissen müssen Der Flughafen Düsseldorf empfiehlt Reisenden, den Status ihres Fluges im Blick zu behalten. Der Flugbetrieb wurde zwar inzwischen eingeschränkt wieder aufgenommen, „es kommt allerdings zu Verzögerungen und Änderungen“, heißt es vom Flughafen.

„Der Flugbetrieb wurde daraufhin zeitweise eingestellt“, teilte der Flughafen Düsseldorf in einer Pressemitteilung mit. Auf ihrer Seite schreiben der Flughafen: „Weil unbefugte Personen sich Zutritt zum Flughafengelände verschafft haben, kommt es zu Verzögerungen im Flugbetrieb. Bitte halten Sie den aktuellen Status Ihres Fluges im Blick.“

Aktivisten der Letzten Generation stören Flugverkehr

+ Durch die Aktion der Letzten Generation kommt es zu Verspätungen und Annullierungen am Flughafen Düsseldorf. © David Young/dpa

Wie der WDR berichtet, habe ein Pilot in einem wartenden Flugzeug durchgesagt, dass mehrere Flugzeuge ihren Landeflug auf den Düsseldorfer Flughafen abbrechen mussten. Stattdessen sollen sie den Flughafen Köln/Bonn ansteuern. Auch Fluggäste berichten von langen Warteschlangen.

Laut Angaben der Polizei, seien die Aktivisten allerdings schon teilweise von dem Flugplatz gelöst. Die Einsatzkräfte seien zuversichtlich, dass sie die Menschen bis 9 Uhr von der Fläche gelöst haben werden. „Wir wollen ja keine Verletzten, es sollen alle unbeschadet aus dem Einsatz herauskommen“, so ein Sprecher der Polizei gegenüber 24RHEIN. Gegen 7:30 Uhr war bereits die Nordbahn wieder freigegeben. Der Flugbetrieb wurde eingeschränkt wieder aufgenommen. „Die Situation im Terminal ist ruhig“, so der Flughafen Düsseldorf.

Klimaaktivisten kleben sich auf Flugplatz – Dutzende Flüge am Hamburger Flughafen gestrichen

+ Seit dem frühen Morgen haben sich Aktivisten der Letzten Generation auf die Start- und Landebahn des Flughafens Düsseldorf und Hamburg geklebt. © David Young/dpa

Auch am Flughafen in Hamburg kam es zu Aktionen der Letzten Generation: Der Flughafen schreibt auf seiner Seite: „Zutritt unbefugter Personen – Flugbetrieb eingestellt. Aus Sicherheitsgründen ist der Flugbetrieb aktuell unterbrochen, weil sich unbefugte Personen Zutritt zum Flughafengelände verschafft haben. Wir bitten unsere Fluggäste, den aktuellen Status ihres Fluges im Blick zu behalten.“ Rund ein Dutzend Flüge seien am Hamburger Flughafen am Donnerstagmorgen bereits gestrichen worden. Es habe noch kein Flug starten oder landen können, teilte der Hamburg Airport der dpa mit. Weitere Streichungen und Flugumleitungen seien nicht ausgeschlossen.

Mögliche Aktionen von Klimaaktivisten: Flughafen Frankfurt alarmiert

Am größten deutschen Airport, dem Flughafen Frankfurt, gebe es aktuell keine Vorkommnisse, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag der dpa. Man sei aber innerhalb der normalen Streifentätigkeit „sehr aufmerksam“. Man müsse auch am Frankfurter Flughafen mit Aktionen sowohl auf der Landseite als auch im Sicherheitsbereich auf der Luftseite rechnen, hieß es weiter.

In Frankfurt hatte die Polizei bereits im vergangenen Monat eine derartige Lage geübt. Dabei war neben der Bundespolizei auch die hessische Landespolizei, der Flughafenbetreiber Fraport sowie die Deutsche Flugsicherung involviert. Der Ferienbeginn in Hessen, dem Saarland und Rheinland-Pfalz am 22. Juli (Samstag) gilt für mögliche Störungen als besonders heikles Datum. Die Protestaktionen vom Donnerstagmorgen blieben in Frankfurt hingegen ohne größere Folgen. Laut Fraport wurden vier einkommende und drei ausgehende Inlandsflüge gestrichen. (spo/dpa)

Rubriklistenbild: © David Young/dpa / „Letzte Generation“ Eigenwerbung