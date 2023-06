Air Defender 2023 live: Kampfjet-Übung gestartet – was passiert jetzt?

Bundeswehr

+ © Falk Bärwald Einem Tornado-Kampfjet wurde für das Kampfjet-Manöver Air Defender ein besonderes Design verpasst. © Falk Bärwald

Das gigantische Kampfjet-Manöver Air Defender 2023 hat am Montag (12. Juni) begonnen. Was genau passiert jetzt nach dem Start der Übung?

Lesen Sie auch Air Defender 2023 live: Was passiert jetzt nach dem Start der Kampfjet-Übung? Air Defender 2023 live: Was passiert jetzt nach dem Start der Kampfjet-Übung?

Köln – Die Luftwaffen-Übung Air Defender 2023 ist historisch: Noch nie haben die Mitglieder der Nato in einem solch großen Ausmaß für den Ernstfall geprobt. Insgesamt werden über 250 Flugzeuge und Kampfjets durch den deutschen Luftraum fegen, darunter auch Tornados und Eurofighter der Bundeswehr. Rund 10.000 Soldaten aus 26 Nationen sind dafür vor dem Start des Manövers am Montag (12. Juni) in die Bundesrepublik gereist. Bis zum 23. Juni können Anwohner in den betroffenen nun die Flieger sehen und hören. Auch für Flugreisende sind Einschränkungen möglich, denn: Es kommt zu Flugverboten.

24RHEIN berichtet über die aktuellsten Entwicklungen bei Air Defender 2023 und erklärt, was nach dem Start passiert.