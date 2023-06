Vor 24 Jahren ermordet: Duisburger Cold Case wird Thema bei „Aktenzeichen XY“

Im Keller erschossen

Ahmet Tuncer wurde in Duisburg im September 1998 erschossen. Seit 24 Jahren wird in dem Fall ermittelt – nun auch bei „Aktenzeichen XY“ im ZDF.

Duisburg – Ahmet Tuncer verlässt am Morgen des 13. September 1998 seine Wohnung auf der Graf-Spee-Straße in Duisburg, um im Keller des Mehrfamilienhauses nach dem Rechten zu sehen. Seine Familie befindet sich zu dieser Zeit wie jeden Sonntag auf einem Duisburger Flohmarkt – als sie zurückkehrt, findet die Frau von Ahmet Tuncer den Stahlarbeiter gegen 12 Uhr tot im Kellerraum. Nachbarn hatten zwischen 9 und 10 Uhr einige Schussgeräusche vernommen, daraufhin die Polizei alarmiert. Die Hintergründe der Tat sind ebenso unbekannt, wie auch die Identität des Täters. Auch mehr als 24 Jahre nach dem grausamen Mord.

Mordfall um Ahmet Tuncer aus Duisburg Thema bei „Aktenzeichen XY“ (ZDF) mit Rudi Cerne

Deshalb wird die Angelegenheit nun im ZDF neu aufgerollt. Bei der Sendung „Aktenzeichen XY“ mit Moderator Rudi Cerne ist der Duisburger Mordfall am Mittwoch, 14. Juni, um 20:15 Uhr Thema. „Warum Ahmet in den Keller gegangen ist, ist unklar. Ahmet wähnte sich nicht in Gefahr – hatte seine Gebetskette abgelegt“, teilt die Kripo Duisburg nun mit. Die Ermittler glauben, dass er seinen Mörder kannte. „Rätselhaft sind mehrere Anrufe. Nie hat sich eine Person gemeldet. 2 Tage nach der Tat fiel einem Anwohner ein Mann auf...gegenüber dem Haus von Ahmet“, heißt es weiter. Als Belohnung für Hinweise werden 2000 Euro ausgelobt

+ Der Duisburger Mordfall um Ahmet Tuncer von 1998 wird nun Thema bei „Aktenzeichen XY“ mit Moderator Rudi Cerne (IDZRNRW-Montage). © Polizei Duisburg & Future Image/Imago

Ahmet Tuncer vor mehr als 24 Jahren ermordet – 2000 Euro Belohnung

„Wer weiß etwas über die Hintergründe der Tat? Wer kann etwas über evtl. Streitigkeiten von Ahmet Tuncer mit anderen Personen sagen? Wer war der Mann, der nahe Ahmet Tuncers Haus beobachtet wurde?“, möchte die Kripo Duisburg wissen. Bereits vor über 20 Jahren war mit Fahndungsplakaten in dem Fall ermittelt worden. Nun hoffen die Ermittler, dass durch „Aktenzeichen XY“ möglicherweise ein hilfreicher Hinweis eingeht. 2021 wurden 24 ehemalige und mittlerweile pensionierte Ermittler in NRW wieder eingestellt, speziell, um solche Cold Cases zu bearbeiten. Auch in Köln versucht die Polizei, teilweise mehr als 50 Jahre alte Cold Cases aufzuklären. (mo)

