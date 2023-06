Ahlen (NRW)

+ © Max Lametz In einem Industriegebiet in Ahlen brannte ein riesiger Schrotthaufen. Die extreme Hitze ließ das Metall verschmelzen. © Max Lametz

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Max Lametz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Max Lametz schließen

Simon Stock schließen

Ein Großbrand auf einem Schrottplatz in Ahlen hält die Feuerwehr seit Stunden in Atem. Hitze und Rauch sind extrem. Die Bevölkerung wurde gewarnt.

Ahlen - In einem Industriegebiet in Ahlen (Kreis Warendorf) kam es am späten Mittwochabend (14. Juni) zu einem verheerenden Großbrand. Der Alarm ging gegen 22.56 Uhr ein, nachdem mehrere Anrufer von starkem Rauch und Explosionen berichtet hatten. Meterhohe Flammen und dichter Rauch waren kilometerweit zu sehen, als an der Kruppstraße ein Lager von Altmetall und Elektroschrott an einer Lagerhalle Feuer fing, schreibt wa.de.

Großbrand auf Schrottplatz in Ahlen: Kampf gegen Flammen, Rauch und extreme Hitze

Ein fast 20 Meter hoher Schrotthaufen war aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr kämpfte in der Nacht mit bis zu 100 Kräften in der Spitze gegen das Feuer. Auch am Donnerstagmorgen laufen die Löscharbeiten noch. Die Bevölkerung in Ahlen und in Teilen der benachbarten Großstadt Hamm wurden per Warn-App Nina aufgefordert, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es bestehe aber keine Gesundheitsgefahr, hieß es.

Auch am Morgen waren einige Straßenzüge im Ahlener Osten noch extrem stark verraucht. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass sich die Arbeiten noch bis zum Mittag hinziehen werden.

+ Der Brand war in einem riesigen Schrotthaufen entstanden. Möglicherweise war ein Akku im Elektroschrott die Ursache.s © Max Lametz

Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden hin, da das Feuer eine enorme Hitze entwickelte. Die Hitze war so intensiv, dass sich das Metall an vielen Stellen bereits verschmolzen hatte. Um den riesigen Schrotthaufen auseinanderziehen zu können, rückte schweres Gerät an. Die Firma Hülsmann aus Drensteinfurt stellte einen Radbagger mit einer Überdruckkabine bereit, um die lodernden Trümmer zu bewegen.

Großbrand in Ahlen: Warn-App Nina schlägt an

Um eine ausreichende Löschwasserversorgung sicherzustellen, wurden rund zwei Kilometer Schlauch für den Abschnitt „Wasserversorgung“ verlegt. Neben zahlreichen Feuerwehrleuten waren auch der Abrollbehälter „Atemschutz“ sowie ein weiterer Abrollbehälter mit Schaummittel im Einsatz, der aus Oelde angefordert wurde. Die Feuerwehrmänner und -frauen hatten alle Hände voll zu tun, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

„Es war eine anspruchsvolle Aufgabe für uns. Die Kräfte vor Ort wurden ständig abgelöst, und das Deutsche Rote Kreuz versorgte uns hier mit ausreichend Getränken und Snacks“, sagte Einsatzleiter Guido Feldhaus gegenüber wa.de. Weiter ergänzte er: „Die große Hitze und die verschmolzenen Metallteile haben uns vor enorme Herausforderungen gestellt. Doch dank des engagierten Einsatzes aller Kräfte konnten wir das Feuer letztendlich unter Kontrolle bringen.“

Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Es ist jedoch vorstellbar, dass sich ein Akku im Elektroschrott entzündet hat und somit den Großeinsatz ausgelöst hat. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Auf der Autobahn A3 bei Oberhausen hat am Mittwoch ein Auto Feuer gefangen. Auch an anderen Orten in Oberhausen kam es durch die hohen Temperaturen zu Bränden.