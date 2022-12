Ärzte in Dortmund sind am Limit – viele Praxen haben geschlossen

Infekte machen Probleme

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kathrin Ostroga schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Kathrin Ostroga schließen

Die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester scheint für Arztpraxen in Dortmund zur Zerreißprobe zu werden. Viele Mediziner arbeiten an ihren Grenzen.

Dortmund – Winter ist Erkältungs- und Grippezeit. In diesem Jahr fallen viele Erkrankungen etwas heftiger und länger aus. Inwiefern das mit Corona zusammenhängt, ist umstritten. Fakt ist, dass unsere Immunsysteme quasi etwas außer Übung sind und der Gang zum Arzt für viele nicht ausbleibt. In Dortmund wird das jetzt zum Problem. Viele Ärzte sind am Limit, wie RUHR24 erfuhr.

Arztpraxen in Dortmund arbeiten am Limit – Weihnachten könnte Problem darstellen

Bereits vor Weihnachten haben viele Menschen in Dortmund gehustet oder mussten mit einer laufenden Nase klarkommen. Nun sind Familien und Freunde über die Feiertage zusammengekommen – ein wahres Fest für Viren und andere Erreger. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, könnten die Krankheitsfälle in Dortmund so noch zugenommen haben.

Für Mediziner dürfte das ein Problem darstellen. Schon vor Weihnachten arbeiteten viele Praxen am Limit. Die Infekt-Sprechstunden waren vieler Orts voll und Krankenhäuser kämpfen mit dem RS-Virus bei Kindern. Die Kinderklinik in Bochum muss sogar Triage anwenden.

Lange Schlangen und überlastete Telefone – Ärzte in Dortmund haben viel zu tun

Nun treffen zwei unglückliche Umstände zusammen. Viele Menschen in Dortmund sind krank und wollen einen Arzt aufsuchen. Auf der anderen Seite haben viele Praxen zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen, um selbst einmal Urlaub zu machen. Die verbleibenden Ärzte haben ordentlich zu tun. Telefonleitungen sind überlastet, vor den Türen bilden sich Schlangen.

+ Die aktuelle Infektionswelle wird für Arztpraxen in Dortmund zur Zerreißprobe (Symbolbild). © Liesa Johannssen/photothek.net/ Imago

Gegenüber den Ruhr Nachrichten betitelt der Dortmunder Hausärzte-Sprecher Dr. Prosper Rodewyk die Lage als weiterhin heftig. Für ihn bleibt allerdings noch abzuwarten, ob die Feiertage den Viren wirklich einen Schub gegeben haben (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Rubriklistenbild: © Liesa Johannssen/photothek.net/ Imago