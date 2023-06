Abzug aus Rostow wirft Fragen auf: Wagner-Truppe in Bus aus dem Münsterland zu sehen

Krieg in der Ukraine

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat mit einem vermeintlichen Putschversuch in Russland für Aufsehen gesorgt. Ein Reisebus aus dem Münsterland fungierte offenbar als Truppentransporter.

Hamm – Der Rückzug der Wagner-Truppen aus Rostow wirft nun auch in Nordrhein-Westfalen weitere Fragen auf – auf einem Video ist zu sehen, wie Soldaten offenbar die Stadt in einem Reisebus mit der Aufschrift „Busservice Nordkirchen“ verlassen. Das Unternehmen aus der Nähe von Münster reagiert auf Nachfrage von wa.de ungehalten.

Bus aus Nordkirchen bei Wagner-Aufstand in Rostow am Don gesichtet

„Wir haben damit nichts zu tun, gehen Sie mir damit nicht auf die Nerven“, erklärt ein aufgebrachter Mitarbeiter von Busservice Nordkirchen Kühn & Schöneis GmbH mit Sitz in Nordkirchen. Bevor er auflegt, setzt er noch nach: „Wir haben den Bus vor vier Jahren verkauft.“ 2019 sei das gewesen. Über Umwege landete das Gefährt nun offenbar in den Händen der Wagner-Soldaten und diente ihnen am vergangenen Wochenende als Truppentransporter in Rostow am Don.

In einem Video, das unter anderem The Guardian veröffentlicht hat, ist der Schriftzug des Unternehmens aus dem Münsterland auf dem Bus zu sehen. Schwer bewaffnete Soldaten, die augenscheinlich der Privatarmee Prigoschins angehören, sitzen im Bus und stehen in den offenen Türen. Der Bus ist Teil eines militärischen Konvois, auch Panzer sind zu sehen. Am Rand stehen zahlreiche Menschen, augenscheinlich Zivilisten und Bewohner Rostows, die applaudieren und jubeln.

Zum Hintergrund: Am vergangenen Wochenende war in Russland ein lange schwelender Machtkampf zwischen der regulären Armee und der privaten Söldner-Gruppe Wagner, die eine wichtige Rolle im russischen Krieg gegen die Ukraine spielt, eskaliert. Unter der Führung von Jewgeni Prigoschin besetzten die Wagner-Söldner am Samstag etwa die südrussische Stadt Rostow am Don und drohten mit einem Marsch auf Moskau. Am Samstagabend dann beendete Jewgeni Prigoschin den Aufstand überraschend wieder. Dem Kreml zufolge wird er ins Exil nach Belarus gehen.

Aufstand der Söldnergruppe Wagner schadet Putins Image

Der Aufstand der Söldnergruppe Wagner hat nach Einschätzung des SPD-Abgeordneten Michael Roth der Wahrnehmung von Russlands Präsidenten Wladimir Putin geschadet. Mit der Aktion habe der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, „Putins Bild vor allem in der russischen Öffentlichkeit erheblich angekratzt“, sagte Roth am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Prigoschin habe damit gezeigt: Wenn der russische Präsident „so richtig unter Druck steht, wenn ihm das Wasser bis zum Hals steht, dann ist Putin zu Zugeständnissen und Kompromissen bereit.“

Prigoschin habe auch „die Machtfrage gestellt“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses weiter. „Das ist in einer Diktatur eigentlich etwas völlig Inakzeptables“, betonte Roth. „Ein Diktator muss immer darauf achten, dass seine Macht niemals in Frage gestellt wird“. Diese Demütigung sei mit Gefahr verbunden. „Ich fürchte, der Stalinismus in Russland wird jetzt zunehmen, das heißt Putin wird jeden aus dem Weg räumen, der sich ihm in den Weg stellt.“ – dpa/maho

