Abitur und das Coronavirus: Schulabschluss 2020 in NRW

Termine für Abitur

Nach vielen Diskussionen steht fest: Das Abitur 2020 wird in NRW stattfinden - doch wegen des Coronavirus unter besonderen Umständen. Die ersten Termine sind kommende Woche.

Die Termine für Abitur 2020 in NRW wurden wegen des Coronavirus* verlegt

Die Abiturprüfungen in NRW beginnen 2020 kommende Woche

Wegen des Coronavirus müssen besondere Maßnahmen ergriffen werden

NRW/ Hamm - Das Coronavirus hat für viel Wirbel an den Schulen gesorgt. Eine Gruppe, die immer wieder im Fokus der Debatten stand: Die Abiturienten. Diskutiert wurde unter anderem, ob das Abitur 2020 in NRW als Durchschnittsnote an die Abschlussklassen herausgegeben wird, berichtet wa.de*.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer warnte jedoch: Ein Durchschnittsabitur unter Berücksichtigung der Vornoten liefere aber keine vergleichbare Sicherheit bei der Anerkennung und verschaffe Nachteile gegenüber einem regulär erreichten Abitur in anderen Bundesländern. Für eine länderübergreifende Anerkennung gehören Prüfungen, so wurde es innerhalb einer Kultusministerkonferenz vereinbart. Prüfungen für das Abitur 2020 sollten also ausschließlich in dem Fall ausfallen, wenn der Infektionsschutz, der zur Eindämmung des Coronavirus gilt, nicht gewahrt werden können.

Nachdem der @Landtag_NRW das Bildungssicherungsgesetz beschlossen hat, stehen nun einige Ausnahmeregelungen fest ⤵️ Sie gelten speziell in diesem Schuljahr mit dem Ziel, die Schullaufbahnen im @landnrw trotz #Corona zu einem geordneten Abschluss zu führen. #BildungslandNRW pic.twitter.com/CZrkZy4rhI — Bildungsland NRW (@BildungslandNRW) May 5, 2020

Abitur 2020 in NRW: Termine für Prüfungen stehen fest

88.000 angehende Abiturientinnen und Abiturienten an Gymnasien, Gesamtschulen, Weiterbildungskollegs und Waldorfschulen sowie an den Beruflichen Gymnasien der Berufskollegs treten kommende Woche das Abitur in Nordrhein-Westfalen an. Um den Schülern angesichts der besonderen Umstände in der Coronavirus-Lage mehr Vorbereitungszeit zu geben und sie vom Stress zu befreien, wurden die schriftlichen Abiturprüfungen 2020 in NRW drei Wochen nach hinten verschoben. Der Startschuss ist jetzt am Dienstag, 12. Mai. Die erste Prüfungsphase dauert bis zum 25. Mai. Die Termine für die Nachschreibklausuren sind direkt im Anschluss vom 26. Mais bis zum 9. Juni.

+ 88.000 Schüler treten 2020 in NRW das Abitur an. Das Coronavirus stellt die Termine auf den Kopf. © Armin Weigel/ dpa

Dann müssen sich die Lehrer in NRW ranhalten: In dem stark verkürzten Korrekturzeitraum müssen die Abiturzeugnisse bis zum 27. Juni herausgegeben werden. Um die Lehrer, der korrekturintensiven Fächer zu entlasten, kündigt das Schulministerium an, im Abitur 2020 ebenjene Fächer auf die ersten Klausurtermine zu verlegen.

Nachdem das Coronavirus das gesamte Schulsystem im März 2020 zum Erliegen gebracht hat, kommt langsam wieder Leben in die Klassenräume in Nordrhein-Westfalen zurück. Dabei gelten aber immer noch gesonderte Regelungen für die unterschiedlichen Klassen - nicht nur für die Schüler, die vor dem Abitur stehen.

Abitur 2020 in NRW: Besonderheiten bei den Prüfungen

Abweichungsprüfungen werden ausgesetzt: Prüflinge des Abiturs, die eine Differenz von vier oder mehr Punkten zwischen den Abitur- und den Vornoten erzielten, mussten in NRW ein sogenannte Abweichungsprüfung ablegen. Bedingt durch das Coronavirus entfällt dieser beim Abitur 2020. Schüler die sich verbessern wollen, können freiwillig eine solche Prüfung belegen.

Infektionsschutz: Das Abitur 2020 findet unter den wegen des Coronavirus erforderlichen Hygienemaßnahmen statt. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen eine Maskenpflicht. Bestimmte Personen müssen sie tragen. Es werden die "notwendigen Vorkehrungen getroffen, um die Gesundheit der Prüflinge und der betreuenden Lehrkräfte zu schützen", teilt das Schulministerium in NRW mit.

Rubriklistenbild: © Rolf Vennenbernd/ dpa