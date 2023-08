„Pfeffrig bis süß“: Deswegen riecht eine Stadt an der niederländischen Grenze jetzt nach Gewürzen

Nach einem Feuer

Die Lagerhalle eines Gewürzhandels steht in Brand und wird völlig zerstört. Tage später hängt der Gewürzgeruch noch immer penetrant in der Luft.

Kaldenkirchen – Noch immer steigt am Montagmorgen Rauch aus den Trümmern der Lagerhalle in Nettetal-Kaldenkirchen im Kreis Viersen (NRW) auf. Und noch immer riecht es nach Gewürzen. „Pfeffrig-würzig bis süß“, beschreibt es ein Anwohner. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20. August) war dort die Lagerhalle eines Gewürzhandels abgebrannt. Der Schein des Feuers war auch in den umliegenden Ortschaften bemerkt worden. Genau wie der Geruch.

Brand bei Gewürzhandel in Kaldenkirchen: Gebäude ist nicht mehr zu retten

Spät am Samstagabend wurde die Feuerwehr Nettetal zu einem Brand in die Poststraße im Kaldenkirchener Industriegebiet gerufen. Schon bei der Anfahrt war laut Bericht der Feuerwehr „starker Flammenschein und eine Rauchentwicklung“ zu sehen. Als die Einsatzkräfte die brennende Lagerhalle erreichten, sei sofort klar gewesen: Das Gebäude ist nicht mehr zu retten.

Deswegen schützte die Feuerwehr zunächst die umliegenden Gebäude, damit die Flammen nicht übergreifen konnten. Insgesamt waren 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Weil der Einsatz so umfangreich war, wurde außerdem das Technische Hilfswerk (THW) alarmiert. Das Deutsche Rote Kreuz sorgte für die Verpflegung.

Auch für sie sollte die Nacht lang dauern. Wie das DRK auf Facebook schreibt, waren 25 Menschen zehneinhalb Stunden im Einsatz, um die Rettungskräfte mit Getränken und Essen zu versorgen: insgesamt 420 halbe Brötchen wurden geschmiert. Verletzt wurde bei dem Brand nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Feuerschein war mehrere Kilometer weit zu sehen – jetzt riecht es nach Gewürzen

Nicht nur die Einsatzkräfte wurden durch den Brand wachgehalten, auch die Anwohner in Kaldenkirchen und Umgebung wurden auf das Feuer aufmerksam. Auf Facebook berichtet ein Nutzer, den Feuerschein bis ins sieben Kilometer entfernte Schaag gesehen zu haben. Ein anderer, ebenfalls aus Schaag, schreibt: „Ich bin gerade wach geworden, weil es hier extrem verbrannt riecht.“

Ein Anwohner aus Kaldenkirchen sagt, schon am Abend habe es stark verbrannt gerochen. Er wohnt gut einen Kilometer Luftlinie von dem Ort des Brandes entfernt. Zwei Tage später riecht er aber vor allem etwas anderes: Gewürze. Die Lagerhalle an der Poststraße gehört zu einem Gewürzhandel. Dort werden unter anderem Sternanis, Muskatnuss, Nelken, Pfefferkörner, Zimtstangen und Lorbeerblätter angeboten. Ein konkretes Gewürz kann er nicht ausmachen, vor allem rieche es pfeffrig-würzig bis süß. „Das ist eigentlich ganz wohltuend im Vergleich zum Geruch der Gülle, der hier manchmal von den Feldern herübergeweht wird.“

Wie lange der Gewürzduft anhalten wird, ist noch unklar

Dirk Heussen, Pressesprecher der Feuerwehr Nettetal, sagt: „Wie lange der Geruch bleiben wird, lässt sich so pauschal nicht sagen.“ Das sei abhängig vom Wetter – etwa, ob es noch regnen wird oder nicht. „So zwei, drei Tage kann das schon bleiben.“

Nach dem Brand sind von der Lagerhalle nur noch Trümmer übrig. Das Gebäude ist eingestürzt. Ob die Gewürze das Feuer noch besonders angefacht haben? Heusser sagt: „Es kann möglich sein, dass vielleicht die Pulverform wie ein Brandbeschleuniger gewirkt hat.“ Sicher sei das aber nicht.

Am Montagmorgen steht ein Kran der Feuerwehr über der eingestürzten Lagerhalle. Vier Menschen betrachten die Trümmer und immer noch rauchenden Glutnester von oben. Größere Trümmerteile wurden auf einen angrenzenden Parkplatz getragen.

Schaulustige auf der Straße – und über allem liegt ein würziger Duft

An der Poststraße nebenan sind Schaulustige, die einen Blick auf den würzig riechenden Brandort werfen wollen. Auch ohne Großbrand ist hier immer viel Verkehr: Es gibt mehrere Supermärkte, die von Kaldenkirchenern und Menschen aus den nahen Niederlanden zum Einkaufen genutzt werden. Die niederländische Grenze ist nur gut einen Kilometer entfernt. Die rauchenden Trümmer der Lagerhalle sorgen jetzt für Verkehrschaos. Autos fahren langsamer, um den Brandort zu beobachten. Das führt zu Stau, Autofahrer hupen. Und über allem liegt ein würziger Duft. (ebu)

