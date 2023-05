Aachen: Frau vor Obi-Baumarkt getötet – Polizei nimmt Verdächtigen fest

NRW

Am Samstagabend (20. Mai) ist eine Frau auf dem Parkplatz eines Obi-Baumarktes getötet worden. Ein dringend Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Aachen – Brutales Verbrechen in NRW: Am Samstagabend (20. Mai) ist eine Frau auf dem Parkplatz eines Obi-Baumarktes in der Derbyestraße in Aachen getötet worden. Demnach hat die Polizei noch am Samstagabend einen dringend tatverdächtigen Mann festgenommen, wie ein Sprecher der Polizei Aachen sagte. Die genauen Hintergründe sind bislang unklar.

Frau in Aachen getötet: Tatverdächtiger festgenommen – Polizei richtet Mordkommission ein

Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr. Die angerückten Einsatzkräfte der Polizei sperrten die Umgebung und setzten einen Hubschrauber zur Fahndung ein, so die Polizei am frühen Sonntagmorgen. Gegen 23 Uhr sei der Mann dann festgenommen worden, wie auch die Aachener Zeitung berichtete. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

+ Nachdem eine Frau vor einem Obi-Baumarkt in Aachen getötet wurde, ermittelt nun die Polizei. © Ralf Roeger/dpa

Vor wenigen Wochen kam es in Duisburg zu einem mutmaßlichen Mordfall. Dort wurde eine Frau blutüberströmt an einer Straßenecke gefunden. Die 53-Jährige erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Ihr Sohn steht unter Mordverdacht – und sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Weitere Informationen folgen. (mg, mit dpa)

