In Bonn droht Verkehrs-Chaos wegen A59-Sperrung: „Nicht mit dem Auto fahren“

Während der Sommerferien

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Benjamin Stroka schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Benjamin Stroka schließen

Für die kompletten Sommerferien wird die A59 bei Bonn voll gesperrt. Es droht ein Verkehrs-Chaos in der Stadt – trotz mehrerer Umleitungen.

Bonn – Eine Großbaustelle in Bonn sorgt schon vor dem eigentlichen Beginn der Bauarbeiten für Sorgenfalten bei der Stadt. Denn durch eine Sperrung der A59 bei Bonn wird ein Verkehrs-Chaos während der Sommerferien im Stadtgebiet befürchtet: „Die Stadtverwaltung empfiehlt, von vornherein mit dem Öffentlichen Nahverkehr oder dem Fahrrad zu fahren, verstärkt die Möglichkeiten von Homeoffice zu nutzen oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Sollten doch Wege mit dem Auto zurückgelegt werden müssen, sollte dies – wenn möglich – außerhalb der Hauptverkehrszeiten erfolgen“, heißt es in einem Statement von Mitte Juni.

Der Hintergrund: Die A59 wird vom 22. Juni bis zum 4. August zwischen dem Dreieck Bonn-Nordost und Bonn-Vilich in beiden Richtungen voll gesperrt. Für den Ausbau der S-Bahnlinie S13 erweitert dort während der Sommerferien die Deutsche Bahn die Autobahnbrücke südlich des Dreiecks Bonn-Nordost.

A59-Sperrung bei Bonn: Infos zu Ort, Dauer, Umleitung im Überblick

Was? Sperrung der A59 bei Bonn wegen einer Bahnbaustelle (S13-Ausbau)

Sperrung der A59 bei Bonn wegen einer Bahnbaustelle (S13-Ausbau) Wann? Vom 22. Juni 2023 bis zum 4. August 2023

Vom 22. Juni 2023 bis zum 4. August 2023 Welcher Abschnitt der Autobahn wird gesperrt? Der Bereich der A59 zwischen dem Dreieck Bonn-Nordost und der Anschlussstelle Bonn-Vilich in beiden Richtungen

Der Bereich der A59 zwischen dem Dreieck Bonn-Nordost und der Anschlussstelle Bonn-Vilich in beiden Richtungen Gibt es eine Umleitung? Ja, der Verkehr wird während der Sperrung unter anderem über die A562, A565 und B56 umgeleitet. Weitere Details dazu in einem gesonderten Abschnitt weiter unten

A59-Sperrung in Bonn: Diese Umleitungen gibt es

+ Die A59 wird für die kompletten Sommerferien beim Dreieck Bonn-Nordost in beiden Richtungen gesperrt (Archivbild). © Manngold/Imago

Weil die Autobahn für mehrere Wochen voll gesperrt werden muss, wird es gleich mehrere Umleitungen geben:

► Umleitung 1 (U1): Aus Richtung Königswinter (B42) am Kreuz Bonn-Ost auf die A562 bis Bonn-Bad Godesberg, dann auf die Friedrich-Ebert-Allee bis zur Reuterstraße, anschließend an der Anschlussstelle Bonn-Poppelsdorf auf die A565 in Richtung Köln. ► Umleitung 2 (U2): Aus Bonn-Innenstadt an der Anschlussstelle Bonn-Vilich auf die B56 in Richtung Sankt Augustin, anschließend auf die A560 in Richtung Köln bis zum Dreieck Sankt Augustin, dort dann wieder auf die A59 ► Umleitung 3 (U3): Auf der A59 aus Richtung Köln am Dreieck Bonn-Nordost auf die A565 in Richtung Meckenheim, dann bis Kreuz Bonn-Nord, von dort der Streckenführung „U4“ folgen. ► Umleitung 4 (U4): Auf der A555 aus Richtung Köln am Kreuz Bonn-Nord auf die A565 in Richtung Bonn-Poppelsdorf, von dort auf die Reuterstraße, anschließend weiter auf der B9 in Richtung Bad Godesberg bis zur A562; dort in Richtung Königswinter weiter bis zum Kreuz Bonn-Ost. Auf der A565 aus Richtung Meckenheim kommend an der Anschlussstelle Bonn-Poppelsdorf der „U1“ folgen.

+ Die Karte zeigt die Sperrung der A59 und die Umleitungen über Bundesstraße 56 und Reuterstraße. © Stadt Bonn

Stadt Bonn rechnet mit Staus während A59-Sperrung

Durch die Baustelle wird in Bonn selbst und auch auf den umliegenden Autobahnen mit deutlich mehr Verkehr gerechnet, vor allem in den ersten Tagen nach Beginn der Sperrung. Besonders prekär könnte die Lage am ersten Ferienwochenende (22. bis 25. Juni) werden, wenn viele in den Urlaub starten. Denn die A59 wird bereits am Donnerstag (22. Juni) ab 5 Uhr gesperrt.

In Bonn soll es während der S13-Bauarbeiten und der A59-Sperrung „keine Bauarbeiten an oder auf den Hauptverkehrsstraßen im Stadtgebiet“ geben, so die Stadt. Damit wolle man die wichtigsten Hauptrouten möglichst freihalten, um den Verkehr besser fließen zu lassen. Dennoch gibt es einen klaren Appell: „Die Stadt bittet, in den Sommerferien nicht mit dem Auto zu fahren.“ (bs)

Rubriklistenbild: © Manngold/Imago