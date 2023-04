Sprengmeister informiert

Das Ende der Rahmede-Talbrücke in Lüdenscheid steht bevor. Die Sprengung der A45-Brücke findet am 7. Mai 2023 statt. Wann und wie, erläuterte jetzt der Sprengmeister.

Lüdenscheid (NRW) - Die Vorbereitungen für die Sprengung laufen, laut der Autobahn GmbH des Bundes sind sie im Zeitplan und befinden sich auf der Zielgeraden. Am Sonntag, 7. Mai 2023, wird die Talbrücke Rahmede in Lüdenscheid gesprengt. Es ist ein Ereignis, auf das die Menschen in der Region und viele Pendler hinfiebern. Die Sprengung ist der erste Schritt eines langen Weges hin zur neuen Talbrücke und dem Ende der A45-Sperrung.

Die Zündung des Sprengstoffs soll am 7. Mai um punkt 12 Uhr erfolgen. Das einzige, was den Zeitpunkt noch gefährden könne, sei Nebel, denn man brauche freie Sicht auf die Brücke, hieß es bei einem Pressetermin am Freitag (14. April). Dabei spreche man über maximal ein, zwei Stunden. Der 7. Mai selbst stehe nicht mehr infrage.

Sprengung der A45-Brücke in Lüdenscheid – wann und wie die Rahmede-Talbrücke fällt

„Bis zum 7. Mai werden wir mehr als 2000 Löcher in die Pfeiler der Brücke gebohrt haben, um sie mit rund 150 Kilogramm Sprengstoff zu füllen, damit die fast 17.000 Tonnen Brücke kontrolliert zu Boden gebracht werden können“, sagte Sprengmeister Michael Schneider beim Pressetermin an der Talbrücke.

+ Sprengmeister der Talbrücke Rahmede in Lüdenscheid: Michael Schneider. © Cornelius Popovici

Schneider habe in der Vergangenheit umfangreiche Erfahrungen mit Sprengungen im Verlauf der A45 sammeln können, jüngst erst an den Talbrücken Rinsdorf und Eisern. Schneider: „Die Hangneigungen hier an der Talbrücke Rahmede sind schon eine besondere Herausforderung. Wir müssen vermeiden, dass die Brücke nach dem Aufprall ins Rutschen gerät.“ Das sei der Grund, warum unter der Brücke derzeit ein besonders hohes Fallbett angelegt werde.

+ Die Brückenpfeiler sind eingerüstet und bald bereit dafür, endgültig zu fallen: Für die Sprengung am 7. Mai läuft im Moment alles nach Plan. Die Fundamente der Pfeiler übrigens werden zunächst im Boden verbleiben und erst beim Neubau Stück für Stück abgetragen. © Nougrigat

Die Talbrücke Rahmede in Lüdenscheid muss laut den Verantwortlichen als Ganzes gesprengt werden. „Üblicherweise werden die Brücken im Vorfeld von Gewichten befreit, das lässt diese Brücke aber statisch nicht mehr zu“, teilt die Autobahn GmbH mit. Demnach müsse mehr Gewicht bei der Sprengung eingeplant werden, inklusive der Schutzplanken, die die Brücke zusätzlich noch zusammenhalten.

Sprengung der Talbrücke Rahmede – Fakten zum Großereginis im Überblick

Weitere Fakten zur Sprengung der A45-Talbrücke in Lüdenscheid im Überblick:

Die Bohrlöcher werden verschlossen, um die Sprengwirkung zu erhöhen.

1000 Meter Sprengschnur werden verlegt.

In die Pfeiler werden keilförmige Ausschnitte („Sprengmäuler“) angelegt, um steuern zu können, in welche Richtung die Pfeiler einknicken.

Die Gebäude im Umfeld werden von 50 aufgetürmten Seecontainern geschützt. Außerdem werden zusätzliche Verbauungen an den Fenstern der umliegenden Häuser angebracht.

Das Gelände rund um die Talbrücke wird umfangreich abgesperrt. Es gibt drei Evakuierungsbereiche unmittelbar neben der Brücke.

A45-Brücke wird gesprengt: Altenaer Straße gesperrt, Public Viewing in Lüdenscheid

Wer die Brückensprengung live verfolgen möchte, wird gebeten, dies beim Public Viewing in Lüdenscheid zu tun, berichtet come-on.de. Bürgermeister Sebastian Wagemeyer richtete jüngst an die gesamte Bevölkerung „die inständige Bitte, sich nicht rings um die Brücke zu platzieren“. Es werde eine Liveübertragung und ein zentrales Public-Viewing auf dem Bahnhofsgelände geben.

Für die Sprengung wird die Altenaer Straße vom 17. April bis voraussichtlich 10. Juni zwischen den Hausnummern 198 und 231 (Galvanik) voll gesperrt. Eine Herausforderung für Anlieger und Pendler. Es gibt teils sehr großräumige Umleitungen.

