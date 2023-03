Unfallchaos auf der A44: Drei Unfälle zwischen Werl und Soest

Unfallserie auf der Autobahn

Bei diesem zweiten Unfall ist ein Sprinter unter einen Lastwagen gerast.

Auf der A44 hat es im Bereich Soest und Werl am Donnerstag, 30. März, in kurzer Zeit drei schwere Unfälle gegeben. Mindestens zwei Menschen wurden lebensgefährlich verletzt.

Update vom Donnerstag, 30. März, 16.28 Uhr: Bei dem dritten Unfall wurden nach bisherigen Erkenntnissen fünf Personen leicht verletzt, drei von Ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht, zwei verweigerten die Fahrt in Krankenhaus. Ein Lastwagenfahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit.

Ein Lastwagen steckt nach dem dritten Unfall in der Mittelleitplanke fest.

[Erstmeldung vom Donnerstag, 30. März, 16.06 Uhr]: Soest/Werl - Eine Unfallserie hält seit dem Vormittag Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Kreis Soest (NRW) in Atem. Die A44 ist seit 11 Uhr in Fahrtrichtung Kassel gesperrt. Insgesamt hat es jetzt seit dem Vormittag drei schwere Unfälle gegeben.

Einen ersten Unfall hatte es gegen 11 Uhr zwischen den Anschlussstellen Soest und Soest Ost gegeben. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Autofahrer in das Heck eines Lastwagens gerast und hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war in die Böschung geraten, wo sich sein Auto überschlug. Der Verkehr staute sich schon nach kurzer Zeit auf mehr als zehn Kilometern. Im Bereich des Stauendes dann der nächste schwere Crash.

Unfallchaos auf der A44 im Kreis Soest

Kurz nach 14 Uhr war dort in Höhe der Ortschaft Westönnen ein Sprinter mit hohem Tempo in das Heck eines mit Gefahrgut beladenen Lastwagens gerast. Der Fahrer des Sprinters wurde eingeklemmt - auch er lebensgefährlich verletzt. Der Einsatz an dieser Unfallstelle hatte für die Retter kaum begonnen, da krachte es auch schon zum dritten Mal:

Nach ersten Informationen unserer Redaktion sind bei diesem dritten Unfall gegen 15.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Werl Süd und Soest mehrere Lastwagen und ein Auto in einen weiteren Unfall verwickelt. Einer der Lastwagen ist dabei wohl in die Mittelleitplanke gekracht