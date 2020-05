Autobahn-Sperrungen zu Pfingsten: Hier müssen Autofahrer in NRW mit Stau rechnen und geduldig sein

Auf zwei Autobahnen wird es eng

Autofahrer müssen sich an Pfingsten gleich auf zwei Vollsperrungen auf den Autobahnen in NRW einrichten. Sowohl an der A42 als auch an der A3 droht Stau.

Bonn/Duisburg - Die Coronavirus-Lockerungen ermöglichen den Einwohnern von NRW (alle NRW-Artikel von RUHR24.de*) nach Christi Himmelfahrt einen weiteren Kurzurlaub in diesem Jahr, wie RUHR24.de* berichtet. Doch pünktlich zu Pfingsten werden zwei Autobahnen voll gesperrt. Zum langen Wochenende droht Stau auf der A42 und A3.

Autobahn A3 Gebaut 1933 Bundesländer NRW, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern Länge 769 Kilometer Autobahn A42 Gebaut 1969 Bundesländer NRW Länge 58 Kilometer

Wie Straßen.NRW berichtet, sind zwei Vollsperrungen am langen Pfingstwochenende geplant. Die Arbeiten seien kurzfristig notwendig gewesen und hätten keinen weiteren Aufschub mehr geduldet.

Sperrung A42/A3: Autofahrer müssen sich zu Pfingsten auf Beeinträchtigungen einstellen

Auf Autofahrer im Rheinland, die auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs sein wollen, kommen am Freitag (29. Mai) ab 22 Uhr bis Samstag (30. Mai) 5 Uhr Probleme zu. Die Vollsperrung ist vor der Baustelle zwischen Bonn-Siegburg und Lohmar, zwischen den Anschlussstellen Rösrath und Lohmar, nötig.

Die Straßen.NRW-Niederlassung Rhein-Berg richtet eine große Umleitung über die A 59 und A560 ein. Man erwartet aufgrund der nächtlichen Sperrung keine größeren Verkehrsbehinderungen.

Vollsperrung A42/A3: Arbeiten finden nicht auf Ferienstrecken statt

Anders sieht es jedoch im Ruhrgebiet auf der A42 aus. Dort muss die Autobahn in Richtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Duisburg Beeck und Kreuz Duisburg-Nord von Freitag (29. Mai) bis Montagmorgen (1. Juni) gesperrt werden. Der Fahrbahnübergang benötigt eine Reparatur. Straßen.NRW weist darauf hin, dass die Autofahrer ein diesem Bereich mit Beeinträchtigungen rechnen müssen.

Dennoch würden beide Strecken nicht zu den Hauptrouten der Ferien-Autofahrer gehören, wie Straßen.NRW in einer Pressemitteilung schreibt. Für die wichtigen Reiserouten nach Westen in die Niederlande, wo Kurzlaub trotz des Coronavirus* wieder möglich ist, und nach Norden gibt es keine Arbeiten, Baustellen oder Sperrungen. Übrigens müssen sich auch Autofahrer auf der B1 bei Dortmund auf Stau aufgrund einer Baustelle einstellen, die allerdings bis Mitte Juni bleiben soll.

An Ostern und am langen Wochenende zu Christi Himmelfahrt habe es laut Straßen.NRW einen Rückgang des Verkehrs von rund 20 bis 30 Prozent gegeben. Gemessen wurde an diversen von Straßen.NRW ausgewählten Routen. An Pfingsten rechnen die Experten trotz des Coronavirus aber wieder mit mehr Verkehr auf den Ferienrouten Richtung Westen und Norden.

