Autobahn-Blitzer lässt die Kassen einer NRW-Großstadt klingeln

7 Millionen Euro im Jahr 2022

An der Autobahn A2 bei Bielefeld steht einer der einträglichsten Blitzer Deutschlands. 7 Millionen Euro spülte er 2022 in die Stadtkasse - rekordverdächtig.

Bielefeld - Die Stadt Bielefeld hat einiges zu bieten. Dr. Oetker hat hier seinen Sitz, dazu gibt es eine Uni, einen traditionsreichen Fußball-Bundesligisten - und den wohl berüchtigtsten Blitzer Deutschlands.

Täglich gehen ihm am Bielefelder Berg auf der Autobahn A2 hunderte Autos in die Falle - sehr zum Frust der Fahrer, sehr zur Freude der NRW-Großstadt. Im Jahr 2022 flossen sieben Millionen Euro in die Bielefelder Stadtkasse, wie wa.de berichtet.

Insgesamt kassierte Bielefeld fast 19 Millionen Euro von Verkehrssündern, das ist deutlich mehr als in den Vorjahren. Im bundesweiten Blitzer-Ranking bedeutet das Platz 9 für die Stadt in Ostwestfalen.