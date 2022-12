85-Jähriger aus Dortmund läuft noch Marathon – das ist sein Geheimnis

Unglaubliche Karriere

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kathrin Ostroga schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Kathrin Ostroga schließen

Laufen ist sein Lebenselixier. Klemens Wittig ist 85 Jahre alt und fit wie ein Turnschuh. Ans Aufhören denkt er noch längst nicht.

Dortmund – Laufschuhe an, Kopf aus. Klemens Wittig aus Dortmund gehört zu den Besten der Welt. Rund 50 Mal holte er Gold bei Deutschen Meisterschaften – 30 Mal jeweils WM und EM Gold. Auch wenn er sich ebenfalls im Radsport, Bergsteigen und Tanzen zu Hause fühlt, ist Wittig Läufer. Und zwar nicht irgendeiner. Der aktive Profisportler ist nämlich schon stolze 85 Jahre alt. Wie alles anfing, erzählt er im Interview mit RUHR24.

„Mensch Klemens, du musst was tun“ – Dortmunder läuft mit 85 Rekorde ein

„Vor etwa 50 Jahren bauten wir uns in Dortmund-Brechten ein Haus“, beginnt der Senior-Läufer zu erzählen. „Ich war schon immer ein guter Tänzer und ein praktizierender Katholik. In der Gemeinde fielen meine Frau und ich auf. Es dauerte nicht lang, da wurde ich in den Gemeinderat gewählt“. Doch, was hat das alles mit der Läufer-Karriere zu tun?

Als aktives Gemeindemitlgied in Dortmund-Brechten übernahm Wittig Teile der Jugendarbeit. Er tanzte mit den Kindern Folklore und fuhr mit auf Freizeiten nach Grömitz. Als verhältnismäßig junger Mann war er für den Frühsport verantwortlich. „Da dachte ich irgendwann: Mensch Klemens, du musst was tun! Du musst sportlicher werden!“

Also legte er mit 40 die Zigarette weg und zog die Laufschuhe an. Beim Lauftreff in Dortmund-Brechten kam er schnell mit den Besten mit. „Das stachelt einen dann an, immer besser zu werden“, meint der heute 85-Jährige. Mit dem Ruhestand nahm seine Läuferkarriere dann schließlich richtig an Fahrt auf – mit 63 Jahren (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Weltrekord mit 85 in Essen – Dortmunder läuft weiter, bis er nicht mehr kann

Doch auch das ist schon mehr als 20 Jahre her. Ist der Senior nicht langsam müde vom Laufen? „Ich laufe so lange weiter, wie ich gesund bin und Spaß daran habe“, meint Wittig im Interview mit RUHR24. Und Ziele hat er auch noch. Im April 2023 will er den Marathon in Hamburg mitlaufen. Auch die WM in Polen steht auf seiner To-do-Liste. „Am liebsten würde ich alle Langstrecken in Europa gelaufen sein“.

+ Klemens Wittig aus Dortmund läuft mit 85 noch Marathon. „Ich laufe weiter, bis ich keinen Spaß mehr habe“. © Klemens Wittig

Stolz ist der Dortmunder auf seinen Weltkrekord in Essen. Im November 2022 schaffte er beim August-Blumensaat-Lauf die 10-Kilometer-Distanz in einer Zeit von 50:33 Minuten. In seiner Altersklasse hat das offiziell noch keiner geschafft. Neben dem Laufen ist Wittig aber auch seine Familie wichtig.

Senior aus Dortmund ist Laufprofi – auch seine Familie ist sportlich

Der Sport spielt auch bei seinen Liebsten eine große Rolle. Seine Frau ist selbst schon in London und Hamburg gelaufen – wenn auch weniger ehrgeizig. Tochter und Schwiegersohn legen ebenfalls regelmäßig die Laufschuhe an.

„Meiner anderen Tochter habe ich irgendwann gesagt: Du brauchst jetzt auch mal einen Sport, damit dein Herz gesund bleibt. Die ist jetzt ambitionierte Schwimmerin“, erklärt Wittig stolz. Der Schwiegersohn sei dagegen eher faul, der Sohn mit dem Hausbau beschäftigt. „Den krieg ich aber auch noch dazu“, meint er ziemlich selbstsicher.

+ Klemens Wittig aus Dortmund ist Profiläufer im Seniorenbereich. © Klemens Wittig

Und auch bei der dritten Generation läuft es. „Mit meiner Enkeltochter und ihrem Freund nehme ich am Silvesterlauf in Münster teil. Just for fun. Die haben aber auch schon große Läufe mitgenommen“.

„Essen und Trimmen muss stimmen“ – Senior aus Dortmund knackt mit 85 Lauf-Weltkrekord

Für Wittig ist der Sport das Geheimnis für seine Gesundheit im Alter. „Ich sag immer: ‚Essen und Trimmen muss stimmen‘. Ist zwar nicht direkt von mir, aber“ es scheint sein Lebensmotto zu sein. Der Sport ist für ihn längst nicht nur Mittel zum Zweck. „Ich bin ein ehrgeiziger Mensch. Rekorde brechen und mich stets verbessern, liegt mir im Blut“, so Wittig.

Aber es geht um mehr. „Wenn ich im Wald laufen gewesen bin, fühle ich mich wie neu geboren“. Und das scheint irgendwie auch wörtlich zu nehmen. Bis heute braucht der 85-Jährige nach eigenen Aussagen keine Medikamente. „Ich profitiere total von dieser Lebensqualität und kann einfach aus dem Vollen schöpfen“.

„Wenig Alkohol und kein Hasch“ – Geheimnis für eine lange Läuferkarriere in Dortmund

Für sein langes Leben sei aber auch das gute Essen seiner Frau verantwortlich. „Wir essen viel Suppe, Salat aus dem Garten, Obst und Müsli. Man sollte fünfmal am Tag Gemüse oder Obst essen“, meint der Sportler. Außerdem zähle: „wenig Alkohol und kein Hasch“. Zucker und Fett seien ebenfalls zu meiden. Auch Schulkantinen in NRW setzen jetzt vermehrt auf Gemüse.

Neben Sport und Ernährung schwört der Senior auf guten und langen Schlaf. „Ich kann bis zu 10 Stunden am Tag schlummern. Das geht viel besser, wenn man was Körperliches getan hat“. Das fange im Alltag bei Kleinigkeiten wie dem Treppensteigen an. „Ich nehme grundsätzlich die Treppe“, erklärt er.

+ Klemens Wittig aus Dortmund hat große Ziele fürs nächste Jahr. © Klemens Wittig

Im neuen Jahr ist auch privat bei dem Senior keine Pause in Sicht. Eine Balkanreise durch sieben Länder stehe an. Außerdem träumt der Läufer weiter vom Nordkap. „Das wird schwer, aber ich gebe den Traum noch nicht auf“, meint er. Der Langstreckenlauf gehört zu den schwierigsten der Welt.

Dortmunder Senior-Läufer ist fit wie ein Turnschuh – „will nicht das Weichei sein“

Nach Dortmund kam der Sportler übrigens durch Freunde und Familie. Er studierte hier an der Ingenieursschule und arbeitete 35 Jahre bei Hösch in der Stahlbranche. Das Ruhrgebiet ist für den gebürtigen Schlesier deshalb privat und beruflich zur Heimat geworden. Und hier möchte er weiter was bewegen – nicht nur in der Gemeinde und im Lauftreff in Dortmund–Brechten.

„Ich hoffe darauf, ein paar Menschen zu motivieren, ihren inneren Schweinehund zu besiegen. Wichtig ist aber, sich nicht zu große Ziele zu setzen. Am einfachsten geht das in der Gruppe. Da will man nicht das Weichei sein und sich hängen lassen“.

Rubriklistenbild: © Klemens Wittig