Der Verkauf des 49-Euro-Tickets ist am 3. April 2023 gestartet. Kunden in einigen Städten in NRW können von Vorteilen und Bonusprogrammen profitieren.

Hamm - Der Verkauf des 49-Euro-Tickets ist gestartet. Seit dem 3. April 2023 können Interessierte auf diversen Apps und persönlich beim Ticketkauf zuschlagen. Wer wachsam ist und sich genau umschaut, kann beim Kauf des Deutschlandtickets in Nordrhein-Westfalen nützliche Vorteile und Extras ergattern, wie wa.de berichtet.

49-Euro-Ticket in NRW: Kunden erhalten nützliche Vorteile beim Kauf

Die Verkehrsverbünde in NRW erwarten viel Zulauf für das ab dem 1. Mai 2023 gültige 49-Euro-Ticket. Rund sechs Millionen neu abgeschlossene Abos werden deutschlandweit erwartet.

Für Nordrhein-Westfalen wird das Abo des Deutschlandtickets mit einigen Extras aufgewertet. Für weitere 39 Euro monatlich können Bahnfahrer ein Fahrrad-Abo hinzubuchen und so den Drahtesel in den Zug mitnehmen. Sowohl Kinder als auch Hunde dürfen in NRW kostenlos mitfahren.

Es gibt aber noch mehr Vorteile für Kunden – vorausgesetzt, man kauft das Ticket nicht bei der Deutschen Bahn. So stellt die Kölner Verkehrs-Betriebe Aktiengesellschaft (KVB) den Kunden des 49-Euro-Tickets einige Extras zur Verfügung. Das Verkehrsunternehmen der Stadt Köln bietet Freiminuten an, berichtet auch 24RHEIN.

49-Euro-Ticket in NRW kaufen: Kunden erhalten Extras in einigen Apps

Dies betrifft unter anderem das Rad-Sharing- als auch das Car-Sharing-Programm in Köln*:

Anmeldegebühr beim Carsharing-Anbieter Cambio von 30 Euro entfällt

Zudem gibt es einen Rabatt auf den Zeitpreis von zehn Prozent

30 Freiminuten je Fahrt mit dem KVB-Rad werden freigeschaltet

Wöchentlich werden 90 Freiminuten für das KVB-Lastenrad freigeschaltet

*nur beim Kauf des 49-Euro-Tickets als Chipkarte

Wer sich über die Homepage der KVB anmeldet, kann dort die Chipkartennummer des 49-Euro-Tickets hinterlegen und so die Freiminuten freischalten. Alternativ funktioniert auch eine Anmeldung bei der Nextbike-App mitsamt Hinterlegung der Kartennummer.

Kauf des 49-Euro-Tickets: Bonusprogramme in Köln und Bielefeld

Ein ähnliches System bietet die Stadt Bielefeld an. moBiel, Betreiber der Stadtbahn und der Bielefelder Buslinien, kündigte zum Verkaufsstart des 49-Euro-Tickets einige Vorteile an. Betroffen sind Radverleih, Carsharing und E-Roller:

60 Freiminuten bei jeder Ausleihe im Fahrradverleihsystem meinSiggi

einmalig 50 Freiminuten bei meineAlma für das E-Roller-Sharing

CITYca: 8,50 Euro Startguthaben und 30 Prozent Rabatt bei jeder Fahrt mit dem E-Carsharing

Anmeldegebühr von 30 Euro entfällt beim Car-Sharing über cambio

Teilnahme am Bonusprogramm „Ihr Plus zum Abo“

erweiterte Mobilitätsgarantie bereits ab zehn Minuten

Die Vorteile bei moBiel sind sowohl für Neukunden als auch Bestandskunden, die zum 49-Euro-Ticket wechseln, freigeschaltet. Das Land NRW plant die Vergünstigung des 49-Euro-Tickets für viele Menschen. So soll das Sozialticket günstiger als für 30 Euro angeboten werden.

