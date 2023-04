Wo kann ich das 49-Euro-Ticket ab sofort kaufen?

Vorverkauf startet

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonah Reule schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Jonah Reule schließen

Der Vorverkauf des 49-Euro-Tickets ist gestartet. Was müssen Kunden beim Kauf des Deutschlandtickets beachten? Alle Infos im Überblick.

Köln – Nach monatelangem Warten ist es endlich so weit. Der Vorverkauf für das 49-Euro-Ticket startet. Wer sich ein Deutschlandticket kauft, kann ab dem 1. Mai damit alle Busse und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs bundesweit und in NRW nutzen. Doch wie komme ich an mein 49-Euro-Ticket? Und was muss ich beim Kauf alles beachten? 24RHEIN zeigt alle Infos im Überblick.

49-Euro-Ticket: Alle wichtigen Daten ► Start: 1. Mai 2023 ► Start Vorverkauf: Montag, 3. April 2023 ► Kosten: 49 Euro pro Monat ► Geltungsbereich: Nah- und Regionalverkehr bundesweit

49-Euro-Ticket: In welcher Form kann ich es kaufen?

Das 49-Euro-Ticket wird vor allem in digitaler Form angeboten. Außerdem können Kunden das Deutschlandticket auch in Form einer Chipkarte kaufen. Kunden der KVB in Köln erhalten beim Kauf eines 49-Euro-Tickets in Chipkartenform zudem einige Vorteile.

Wo kann ich das 49-Euro-Ticket vor Ort kaufen?

Grundsätzlich kann das 49-Euro-Ticket überall in Deutschland vor Ort bei den einzelnen Verkehrsunternehmen gekauft werden. „Ab 3. April ist auch ein Kauf in den Kundencentern möglich“, teilt die KVB zum Beispiel dazu im Internet mit. Mit Beginn des Vorverkaufs ist das 49-Euro-Ticket in NRW unter anderem bei folgenden Verkehrsunternehmen erhältlich:

Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)

Aachener Verkehrsverbund (AVV)

Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB)

Rheinbahn Düsseldorf

SWB Bus und Bahn Bonn

WSW Wuppertal

Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG)

Ruhrbahn

DSW Dortmund

Bogestra

Neben den Verkaufsstellen der lokalen Verkehrsunternehmen kann das 49-Euro-Ticket auch in allen DB-Reisezentren gekauft werden, teilte die Deutsche Bahn mit.

Wie kann ich das 49-Euro-Ticket online kaufen? Gibt es eine App?

Wer das 49-Euro-Ticket online kaufen möchte, kann dies sowohl auf den Webseiten der Verkehrsunternehmen, als auch per App tun. Auf der Webseite der Deutschen Bahn kann das Deutschlandticket ebenfalls erworben werden. Wer das Deutschlandticket direkt in einer App auf seinem Handy haben möchte, kann Apps der Verkehrsunternehmen, die App der Deutschen Bahn („DB Navigator“) oder die Apps „Dein Deutschlandticket“ und „Deutschlandticket-App“ zum Kauf nutzen.

49-Euro-Ticket in NRW ► 49-Euro-Ticket KVB: Alles, was Kunden der KVB in Köln wissen müssen ► 49-Euro-Ticket Rheinbahn: Alles, was Kunden der Rheinbahn in Düsseldorf wissen müssen ► 49-Euro-Ticket SWB: Alles, was Kunden der SWB in Bonn wissen müssen ► 49-Euro-Ticket VRS: Alles, was VRS-Kunden wissen müssen ► 49-Euro-Ticket VRR: Alles, was VRR-Kunden wissen müssen

Wie kann ich das 49-Euro-Ticket online kaufen?

Kunden, die sich zu einem Online-Kauf beim 49-Euro-Ticket entscheiden, müssen auf der Webseite des jeweiligen Verkehrsunternehmens den Anweisungen für den Kauf eines Deutschlandtickets folgen. Auf der Webseite der Deutschen Bahn und im DB-Navigator sind beispielsweise folgende Schritte zu befolgen:

„Deutschlandticket“-Button auswählen

Startdatum auswählen

Geltungsdauer auswählen

Art des Abos wählen: Monatsabo oder Jahresabo

Personelle Daten hinterlegen

Zahlungsmethode hinterlegen

Kauf abschließen

49-Euro-Ticket: Brauchen Kinder und Hunde ein eigenes Deutschlandticket?

Kinder unter 6 Jahre benötigen laut der DB kein 49-Euro-Ticket. Sie können kostenlos mitreisen. Kinder ab 6 Jahren benötigen dagegen ein eigenes Deutschlandticket. Das 49-Euro-Ticket für Kinder kann ebenfalls mit Beginn des Vorverkaufs erworben werden. Hunde reisen beim 49-Euro-Ticket dagegen kostenlos.

Gibt es das 49-Euro-Ticket auch als Jahresabo?

Wer das 49-Euro-Ticket als dauerhaftes Abo nutzen möchte, bekommt bei der Deutschen Bahn die Möglichkeit, das 49-Euro-Ticket auch in Form eines Jahresabos zu kaufen. Anstatt der monatlichen 49 Euro werden beim Jahresabo des Deutschlandtickets einmalig 588 Euro an Kosten fällig, so die DB auf ihrer Webseite. Die Zahlung ist nur per Lastschrift möglich.

49-Euro-Ticket: Kann ich bereits Zusatztickets für die 1. Klasse und für Fahrräder kaufen?

In NRW soll es Zusatztickets für die 1. Klasse und für Fahrräder ab dem 1. Juli 2023 geben. Das 1. Klasse-Upgrade beim 49-Euro-Ticket soll es laut NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) für 69 Euro pro Monat geben. Ein Zusatzticket für die Fahrradmitnahme beim 49-Euro-Ticket soll dagegen 39 Euro pro Monat kosten. Je nach Tarifgebiet bieten auch einzelne Verkehrsunternehmen eigene Zusatztickets an. (jr) Fair und unabhängig informiert, was in Deutschland und NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.

Rubriklistenbild: © Wolfgang Maria Weber/imago