+ © Oliver Berg/dpa Ina Scharrenbach (CDU), Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen, geht über die Baustelle von Europas erstem öffentlichen Gebäudes aus dem 3D-Drucker. © Oliver Berg/dpa

In Nordkirchen wird ein öffentliches Gebäude erstmals im 3D-Druck-Verfahren errichtet. NRW unterstützt das „Pionierprojekt“ in Europa – mit viel Geld.

Nordkirchen – Der Traum vom Vereinsheim, frisch aus dem Drucker – in der Gemeinde Nordkirchen (NRW) wird er Wirklichkeit. Dort entsteht derzeit Europas erstes öffentlichen Gebäude im 3D-Druck-Verfahren. Bereits 2021 wurde im westfälischen Beckum das erste Wohnhaus in dem innovativen Verfahren gedruckt. Nun also ein Vereinsheim für den SC Capelle 71 mit einer Nutzfläche von etwa 330 Quadratmetern, berichtet wa.de.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt das Bauprojekt in Nordkirchen mit 333.000 Euro. Jetzt schaute Ministerin Ina Scharrenbach auf der Baustelle vorbei und zeigte sich beeindruckt vom schnellen Baufortschritt. Das Gebäude sei „ein Pionierprojekt von der Gemeinde für die Gemeinschaft“. Rund 140 Stunden reine Druckzeit sind für das Entstehen des zweistöckigen Vereinsheims angesetzt. Verwendet wird nach Angaben des Bauministeriums Druckbeton, der CO2-arm und vollständig recyclebar sei.

+ Eine Bauarbeiterin kontrolliert auf der Baustelle den Baufortschritt. Im Rahmen des Projekts «Digitalisierung der Bauwirtschaft und innovatives Bauen» wird das Vereinsheim eines Sport-Clubs gebaut. Der Druckbeton soll CO2-arm und voll recyclebar sein. © Oliver Berg/dpa

„Pionierprojekt“: Sportverein im Münsterland bekommt Vereinsheim aus dem 3D-Drucker

Der Baustoff wird durch eine Düse in Schichten aufgetragen, das Gebäude wächst so zentimeterweise in die Höhe. Ziel des geförderten Projekts ist es zudem, weitere praktische Erfahrungen und Erkenntnisse bei der Errichtung eines Gebäudes mit dem 3D-Betondruckverfahren zu sammeln. Beobachtungen aus dem Bau in Beckum flossen bereits in den Neubau ein und machten es noch kohlendioxidärmer; statt 33 Prozent würden nun 50 Prozent CO2 eingespart.

Gebäude aus dem 3D-Drucker: Wie geht das?

Wie funktioniert 3D-Druck beim Bauen? Meistens wird 3D-druckfähiger Mörtel oder Beton auf Zementbasis „gedruckt“. Dieses bedeutet, dass der Baustoff durch eine Düse in Schichten aufgetragen wird. Die Schichtdicken liegen im Zentimeter-Bereich. Der 3D-Drucker ist flexibel und schnell einsetzbar, so dass sich die erforderlichen Ressourcen verringern. Denn es müssen nicht mehr viele verschiedene Bauteile auf der Baustelle zu einem Wandelement zusammengebaut werden. Dieses ergibt eine Zeitersparnis und eine Verschlankung der Bauabläufe. Um die finanziellen und zeitlichen Vorteile zu evaluieren, seien Pilotprojekte notwendig, so das Land NRW.

