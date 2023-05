Schüsse in Köln: Mann getötet, Freundin in Lebensgefahr – der Stand der Dinge

Verbrechen am helllichten Tag

Johanna Werning

Von Johanna Werning

Maximilian Gang

Ein 35-Jähriger wurde am Samstagnachmittag (27. Mai) in Köln auf offener Straße erschossen, seine Freundin schwerverletzt. Wer sind die Täter? Der Stand der Dinge.

Köln – Es war ein sonniger Samstagnachmittag, 15:30 Uhr, in einem belebten Gebiet direkt am Rhein im Stadtbezirk Köln-Mülheim. Während ganz Deutschland gerade gespannt auf das Rhein-Energie-Stadion des 1. FC Köln schaute, in dem es für den FC Bayern um den Meistertitel ging, passierte zur selben Zeit nur rund 13 Kilometer entfernt Unfassbares: Ein 35-Jähriger wurde in Köln-Mülheim erschossen – bei Tageslicht und auf offener Straße. Die Frage, die nun sowohl Polizei als auch ganz Köln beschäftigt: Warum musste der Mann sterben?

Köln: Mann versuchte vergeblich zu fliehen – Schuss in den Hinterkopf tötet 35-Jährigen

Der Vorfall ereignete sich auf dem Clevischer Ring, nur wenige hundert Meter von einer Polizeiwache entfernt. Der Mann soll noch versucht haben, in den Hinterhof eines Gilden-Brauhauses zu fliehen – doch vergeblich: Nach verschiedenen Medienberichten wurde der Mann dort durch einen Schuss in den Hinterkopf getötet. Die 28-jährige Freundin des Opfers musste alles mitansehen, wurde selbst von Kugeln getroffen.

Die junge Frau flüchtete – lebensgefährlich verletzt – in den anliegenden Biergarten, wie sich ein Kellner gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger erinnerte: Die Freundin des Getöteten habe berichtet, dass sie und ihr Partner sich am späteren Tatort mit zwei Männern unterhalten hätten. Urplötzlich habe ein dritter das Feuer eröffnet.

Schüsse in Köln: Mann stirbt noch vor Ort – Ärzte kämpfen tagelang um das Leben seiner Freundin

Der Kellner führte Ersthilfemaßnahmen bei der 28-Jährigen durch. Die Frau soll daraufhin geschrien haben, dass man sich lieber „um ihren Freund kümmern“ solle – doch dieser war wohl bereits tot. Die 28-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch am Montag kämpften die Ärzte wohl weiterhin um das Leben der jungen Frau, wie der WDR berichtete.

Nur wenige Minuten nach der Tat waren Einsatzkräfte der Polizei vor Ort. Doch die dunkel gekleideten Täter konnten bereits fliehen. Im Nachgang schätzten Zeugen ihr Alter auf circa 30 Jahre.

Wilde Spekulationen nach Schüssen in Köln: Ging es um eine „Ehrverletzung“?

Auch Tage nach der blutigen Attacke sind die Hintergründe noch immer unklar. Eine erste Spur könnte in das Rocker-Milieu führen: Wie Bild berichtete, handele es sich bei dem getöteten Mann um ein ehemaliges Mitglied der Hells Angels. Die Polizei teilte indes mit, dass eine Verbindung zu den Rockern geprüft werde. Auch ansonsten hält sich die Polizei bislang äußerst bedeckt.

Der 35-Jährige versuchte noch in den Hinterhof eines Brauhauses zu fliehen – doch vergeblich.

Die Tat hat wilde Spekulationen ausgelöst: Es wird von einer „Ehrverletzung“ getuschelt. War es eine Abrechnung in der Rocker-Szene? Unklar. Eine Mordkommission soll nun Antworten finden. (mg/IDZRNRW)

