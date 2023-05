Blindgänger in Dortmunder Innenstadt gefunden: 900 Anwohner betroffen

Entschärfung noch heute

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Florian Forth schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Florian Forth schließen

Mitten in der Innenstadt von Dortmund ist ein Blindgänger gefunden worden. Er muss noch am Donnerstag entschärft werden.

Update, Donnerstag (4. Mai), 19.10 Uhr: Dortmund – Nach dem Fund eines Blindgängers in der Innenstadt von Dortmund muss der Bereich am Abend in einem Radius von 300 Metern evakuiert werden. Nach Angaben der Stadt Dortmund sind von der Evakuierung rund 900 Anwohner betroffen.

Bombe in Dortmund gefunden: 900 Anwohner der Innenstadt müssen heute ihre Wohnungen verlassen

Die Anwohner müssen ab 20.30 Uhr ihre Wohnungen verlassen. „Ab diesem Zeitpunkt kommt niemand mehr in den Evakuierungsradius hinein“, kündigt die Stadtverwaltung an. Betroffen ist auch das Seniorenwohnheim Christinenstift.

Die Evakuierungsstelle wird in der Turnhalle des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums (Erzbergerstraße 1-3) eingerichtet. Sonderbusse stehen ab Beginn der Evakuierung an diesen Stellen bereit:

Hiltropwall (Höhe Theater)

(Höhe Theater) Kampstraße (Ecke Katharinenstraße)

Blindgänger in Dortmund gefunden: 250-Kilo-Bombe liegt nahe der Thier-Galerie in der City

Erstmeldung, Donnerstag (4. Mai), 18 Uhr: Nach Angaben der Stadt Dortmund liegt die 250 Kilogramm schwere Bombe im Bereich „Eisenmarkt“ in unmittelbarer Nähe zur Thier-Galerie. Damit wird ein wichtiger Teil der Innenstadt am Donnerstag (4. Mai) evakuiert werden müssen.

Laut der Stadt Dortmund wurde die Bombe nahe des ehemaligen Gesundheitsamts gefunden. Der Blindgänger soll noch am Donnerstag unschädlich gemacht werden.

+ Die Bombe wurde am „Eisenmarkt“ in der Dortmunder Innenstadt gefunden. © Stadt Dortmund

Im Umkreis von 300 Metern muss der Bereich dafür abgesperrt werden. Aus einer Grafik der Stadt geht hervor, dass unter anderem ein Teil des Westenhellwegs sowie das Rathaus und die Thier-Galerie in der Sperrzone liegen.

Blindgänger in Dortmund gefunden: Rathaus, Thier-Galerie und Theater werden geräumt

Für die Entschärfung der Bombe müssen zahlreiche wichtige Gebäude und Plätze sowie einige Wohnhäuser in Dortmund geräumt werden:

Rathaus

Theater

Stadtbahn-Haltestelle „Stadtgarten“

Thier-Galerie

Karstadt Dortmund

Seniorenwohnheim Christinenstift

Hinzu kommen kleinere Geschäfte, Gastronomiebetriebe und mehrere Hotels in der Dortmunder Innenstadt. Auch der Verkehr auf dem Hiltropwall und dem Südwall wird eingestellt.

Das Theater Dortmund hat sich auf Twitter bereits zu der anstehenden Evakuierung geäußert: „Leider muss die heutige Vorstellung ‚Inside Carmen‘ mit den OpernYoungsters & OpernKids aufgrund der Entschärfung eines Blindgängers entfallen. Wir machen dann wohl mal Feierabend.“ Wir berichten weiter.

Rubriklistenbild: © Stadt Dortmund