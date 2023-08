19-Jähriger stark blutend auf dem Boden gefunden – kurz danach ist er tot

Mordkommission ermittelt

Ein 19 Jahre alter Mann ist in Radevormwald trotz Reanimierungsversuchen gestorben. Er wurde wohl Opfer eines Gewaltverbrechens. Eine Mordkommission ermittelt.

Radevormwald – Am frühen Sonntagmorgen haben Ersthelfer einen schwer verletzten 19 Jahre alten Mann in Radevormwald (Oberbergischer Kreis in NRW) aufgefunden. Der 19-Jährige lag demnach stark blutend im Bereich eines Kreisverkehrs in der Innenstadt auf dem Boden.

19-Jähriger stirbt in Radevormwald – Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

Der alarmierte Rettungsdienst konnte den jungen Mann nicht mehr retten. Er verstarb kurze Zeit später trotz Wiederbelebungsversuchen am Fundort. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der 19-Jährige getötet worden ist.

Radevormwald Radevormwald liegt nur wenige Kilometer östlich von Wuppertal und Remscheid im Bergischen Land. Der Ort hat rund 22.000 Einwohner.

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von einem Gewaltverbrechen aus. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Köln hat die Ermittlungen übernommen“, berichten die Behörden am Sonntagmittag. Jetzt werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem 19-Jährigen und dem mutmaßlichen Verbrechen geben können. (bs/ots)