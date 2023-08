15-Jähriger stirbt plötzlich beim Fußballtraining: Verein will der Familie jetzt großen Wunsch erfüllen

„Du warst die gute Seele“

Die Trauer in Gummersbach ist riesengroß: Ein 15-jähriger Nachwuchsfußballer ist beim Training verstorben.

Beim Fußballtraining brach der 15-jährige Lucian plötzlich zusammen. Der Junge verstarb. Nun hat sein Verein eine Spendenaktion für die Familie gestartet.

Gummersbach – Die Vorkommnisse vom Mittwoch (23. August) liegen in diesen Tagen wie ein dunkler Schleier über Gummersbach in NRW. Der 15-jährige Lucian brach beim Fußballtraining mit seinen Mannschaftskollegen der Spielvereinigung Dümmlinghausen-Bernberg plötzlich zusammen. Nach vergeblichen Reanimationsversuchen auf dem Fußballplatz brachte ein Rettungshubschrauber den Jugendlichen in die Uniklinik Köln. Wenig später verstarb der Schüler dort an Organversagen. Lucians Familie fehlt das Geld für die Beerdigung. Die Vereinskollegen des Jugendlichen wollen helfen – und lösen eine Welle der Solidarität aus.

NRW: 15-Jähriger stirbt beim Fußballtraining – Verein sammelt Spenden für die Beerdigung

Hilfsbereit, freundlich, ehrgeizig und „vieles mehr“ sei Lucian gewesen, schreiben seine Mannschaftskollegen der B-Jugend der SpVg Dümmlinghausen-Bernberg aus Gummersbach. So half Lucian unter anderem bei der Ausrichtung des Benefiz-Jugendturniers „Nick & Co. Cup“ tatkräftig mit, wie die gemeinnützige Organisation „Helfende Hände Oberberg“ schreibt, die das Turnier gemeinsam mit Lucians Verein auf die Beine stellt. „Er hat uns geholfen, damit wir schwer kranken Kindern helfen können. Nun war er aus dem Nichts selbst so schwerkrank, dass ihm niemand mehr helfen konnte“, so die traurige Erkenntnis.

Jetzt will der Fußballverein aus dem Oberbergischen Kreis der Familie von Lucian etwas zurückgeben. Die Angehörigen des Jugendfußballers wünschen sich, dass ihr Familienmitglied in seinem Heimatland Moldawien beigesetzt wird. Die Überführung und Bestattung kostet rund 7.000 Euro. „Diese Kosten können sie nicht tragen“, sagte Lucians Trainer Heinrich Peters in einer Videobotschaft. Deshalb hat der Fußballcoach stellvertretend für den Verein eine Bitte: „Helft uns dabei, diesen Betrag [...] zu erreichen“.

Nach dem Tod eines 15-jährigen Fußballers: 14.000 Euro durch Spenden & Benefizspiel

Unter anderem fand am Sonntag, dem 27. August, bereits ein Benefizspiel statt. Mit den Einnahmen soll der Wunsch der Familie des Jugendfußballers erfüllt werden. Hunderte Menschen seien zu dem Spiel gekommen, heißt es auf Facebook. Auf Fotos ist zu sehen, wie Menschen Kerzen neben dem Foto des Jugendlichen niederlegt haben. Seine Teamkollegen halten an der Mittellinie das Trikot von Lucian hoch.

Lucians Mannschaftskollegen und Bekannte haben zudem ein Spendenkonto eröffnet. Das Ziel von 7.000 Euro wurde so innerhalb weniger Tage erreicht. Bis Montag seien bereits über 14.000 Euro zusammengekommen, wie die Jugendfußballer schreiben. Der Wunsch der Familie, ihren Sohn in Moldawien beilegen zu können, kann also erfüllt werden. Auch das restliche Geld werde den Hinterbliebenen zugutekommen. „Da fehlen uns die Worte“, zeigen sich die Jugendfußballer sprachlos.

Bernberg nach Tod eines 15-Jährigen in tiefer Trauer: „Du warst die gute Seele“

Nach Lucians Tod haben etliche Nutzer auf den sozialen Medien ihr Beileid bekundet. Der Beitrag mit der Bekanntgabe, dass das Spendenziel erreicht wurde, hat innerhalb kürzester Zeit mehrere hundert Reaktionen hervorgerufen. Beim Benefizspiel hätten viele Menschen liebevolle Worte über Lucian verloren, heißt es von den „Helfenden Händen“. Lucian sei sehr beliebt in Bernberg gewesen: „Du warst besonders freundlich, du warst besonders warmherzig, du warst besonders hilfsbereit. Du warst die gute Seele“. (mg)