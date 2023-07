15-Jährige verkauft Ware online – Käufer entpuppt sich als Vergewaltiger

Phantombild-Fahndung nach Täter

Eine 15-Jährige aus Mönchengladbach wurde bei der Warenübergabe zu einem Onlineverkauf vergewaltigt. Die Polizei hat ein Phantombild des Täters veröffentlicht.

Mönchengladbach – Die Polizei in Mönchengladbach sucht mit einem Phantombild nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger. Der 33 bis 40 Jahre alte Mann soll am Mittwoch (12. Juli) am helllichten Tag ein 15-jähriges Mädchen in der Nähe des Rheydter Hauptbahnhofs vergewaltigt haben.

15-Jährige bei Übergabe nach Online-Verkauf vergewaltigt

„Das Mädchen hatte auf einem Internetmarktplatz Waren zum Kauf angeboten“, berichtet die Polizei. Zur Abwicklung des Verkaufs hatte sie sich mit dem vermeintlichen Käufer über einen Messengerdienst zu einem Treffen verabredet. Am Mittwoch traf sie sich dann mit dem Verdächtigen gegen 11:30 Uhr an der Rückseite des Hauptbahnhofs in Rheydt. Der Mann soll die 15-Jährige dann laut Polizeiangaben „in einen abgelegenen, nicht einsehbaren Bereich gelockt haben“.

Er sei dann nach der Übergabe aufdringlich geworden und habe das Mädchen nach „sexuellen Gefälligkeiten gefragt“, berichten die Ermittler. Die 15-Jährige lehnte das ab und wollte gehen. „Als sie sich entfernen wollte, packte der Mann sie am Handgelenk, entriss ihr die Handtasche und vollzog gegen ihren ausdrücklich kommunizierten Willen und unter Gewalteinwirkung sexuelle Handlungen an der 15-Jährigen“, so die Polizei weiter. Nach der Vergewaltigung ließ der Mann von der 15-Jährigen ab und flüchtete in Richtung Dauner Straße.

Polizei sucht mutmaßlichen Vergewaltiger mit Phantombild

Die Polizei ließ mithilfe der Jugendlichen ein Phantombild erstellen. Mit diesem Bild und einer Beschreibung fahnden die Ermittler jetzt nach dem Verdächtigen.

+ Mit diesem Phantombild fahndet die Polizei nach dem Verdächtigen. © Polizei Mönchengladbach

Der Mann soll 33 bis 40 Jahre alt und etwa 1,73 Meter bis 1,85 Meter groß sein. Er hat kurze, rot-blonde Haare und sprach Deutsch. Zur Tatzeit trug er eine knielange schwarze Jogginghose, ein schwarz-weißes diagonal gestreiftes T-Shirt und eine dunkle Umhängetasche. Auf seinem Unterarm befand sich ein Tattoo, möglicherweise frisch gestochen. Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (bs/ots)

