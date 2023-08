13-Jährige seit über zwei Wochen vermisst – sie verließ ihr Elternhaus und verschwand

Polizei sucht Tijana M.

Die 13-jährige Tijana M. aus Mönchengladbach ist spurlos verschwunden. Die Polizei wendet sich mit einem Foto an die Öffentlichkeit.

Mönchengladbach – Die 13 Jahre alte Tijana M. aus Mönchengladbach wird seit mehr als zwei Wochen vermisst. Die Polizei sucht jetzt mit einem Foto nach der Jugendlichen und hofft auf Hinweise aus der Öffentlichkeit.

13-Jährige aus Mönchengladbach seit 12. August verschwunden

Wie die Ermittler am Dienstag bekannt gaben, wird Tijana M. bereits seit dem 12. August vermisst. Demnach habe die 13-Jährige an dem Samstag gegen 17 Uhr ihr Elternhaus verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Wo sie hinwollte, ist unklar. Sie habe das Haus „mit unbekanntem Ziel“ verlassen, so die Polizei.

+ Mit diesem Foto sucht die Polizei nach der Vermissten. © Polizei Mönchengladbach

Polizei gibt Beschreibung von vermisster 13-Jähriger raus

Mit einem Foto und einer Beschreibung sucht die Polizei jetzt nach der 13-Jährigen. Tijana M. ist 1,65 Meter groß, schlank und hat braunes, schulterlanges Haar sowie braune Augen. Sie trug zuletzt einen grauen Jogginganzug der Marke „Nike“ und schwarze Nike-Schuhe. Hinweise zum Aufenthaltsort der 13-Jährigen nimmt die Polizei in Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (bs/ots)

Rubriklistenbild: © Polizei Mönchengladbach