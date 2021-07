Zwischenstand sorgt für ein Déjà-vu bei der IGR

Julian Peinke erspähte die Lücke zwischen Davy van Willgen (l.) und Diogo Carrilho und traf in Düsseldorf beim Sieg der IGR Remscheid im Doppelpack.

Bundesliga-Herren landen Sieg in Düsseldorf. IGR-Frauen verlieren in Iserlohn und brauchen beim TuS eine Verlängerung.

Von Peter Kuhlendahl

Ein Déjà-vu ist ein psychologisches Phänomen, das Gefühl zu haben, eine Situation schon einmal erlebt zu haben. Genau das schoss einigen Beteiligten der IGR Remscheid am Samstagnachmittag beim 7:4 (1:1)-Sieg im Bundesligaspiel beim TuS Düsseldorf-Nord durch den Kopf.

+ IGR-Nachwuchsspieler Eric Krämer (l.) wurde von Alexander Ober, der doppelt traf, für seinen Treffer beglückwünscht. © Holger Battefeld

In der 43. Minute erzielte Alexander Ober das zwischenzeitliche 6:4 für die Gäste. „Dann musste mich mein Co-Trainer Markus Wilk daran erinnern, was Anfang Mai beim gleichen Zwischenstand passiert war“, erklärte IGR-Coach Marcell Wienberg kurz nach Spielende erleichtert. Und auch IGR-Kapitän Yannick Peinke gestand ein, dass er kurz zusammengezuckt sei: „Ich habe nur gedacht: bitte nicht schon wieder.“

Zur Erinnerung: Im Play-off-Halbfinale führten die Remscheider in Düsseldorf in der zweiten Halbzeit auch mit 6:4, kassierten den Ausgleich und verloren im Penaltyschießen. Doch ausgerechnet ein Penalty führte nun in der 47. Minute zur Vorentscheidung. Alexander Ober erzielte im Nachschuss das erlösende 7:4 für die Remscheider.

Personelle Probleme schweißen Team zusammen

Mit eher gedämpften Erwartungen war die IGR angetreten. Nicht nur die erkrankten oder verletzten Max Richter und Daniel Strieder mussten passen, sondern auch der beruflich verhinderte Fabian Selbach. „Aber vielleicht haben uns die Düsseldorfer deshalb unterschätzt“, mutmaßte Yannick Peinke.

Zudem schienen die Ausfälle den Rest der Truppe ordentlich zusammen zu schweißen. Und Youngster Eric Krämer, der das zwischenzeitliche 3:3 (36.) machte, sowie Lucas Friese nutzten ihre Einsatzzeiten.

Allerdings darf man nicht verschweigen, dass die Düsseldorfer nach ihrer frühen 1:0-Führung (2.) sehr fahrlässig mit ihren Chancen umgingen. „Da hatten wir Glück“, betonte Wienberg, der auch wieder erleben musste, dass seine Schützlinge zunächst erneut nicht treffsicher waren. Bis auf Yannick Peinke, der den 1:1-Ausgleich erzielte und Sekunden nach dem Seitenwechsel auf 2:1 stellte.

Richtig rund ging es dann ab der 30. Minute. Düsseldorf glich aus und ging nach 35 Minuten erneut in Führung. Doch dann drehte Julian Peinke mit zwei sehenswerten Treffern den Spieß wieder um (41./42.). Und nur eine Minute später traf Ober im Nachschuss nach einem Penalty zum 6:4. Wienberg: „Die zweite Halbzeit war richtig klasse.“

IGR-Frauen überzeugen in Iserlohn eine Halbzeit lang

Nur bedingt zufrieden war dagegen Markus Feldhoff, der Trainer der IGR-Frauen, die innerhalb von knapp 20 Stunden gleich zwei Bundesligaspiele absolvieren mussten. Am Freitagabend unterlagen die Remscheiderinnen beim Deutschen Meister ERG Iserlohn mit 2:7 (2:3). Am späten Samstagnachmittag siegten sie beim TuS Düsseldorf-Nord mit 4:3 (3:3, 3:2) nach Verlängerung.

„In Iserlohn haben wir uns nach der Pause einige dumme Fehler erlaubt“, berichtete Feldhoff, der aber mit der ersten Halbzeit, in der die IGR nach Treffern von Celina Söhngen (1:1, 17.) und Saphira Giersch (2:1, 17) gut dagegenhielt, sehr zufrieden war.

TORSCHÜTZENLISTE FÜHRUNGSWECHSEL In der Torschützenliste der Bundesliga hatte IGR-Kapitän Yannick Peinke bis Samstag klar die Nase vorn. Doch jetzt ist er von Milan Brandt vom SC Bison Calenberg abgelöst worden. Dem gelangen beim 16:12-Sieg gegen den RHC Recklinghausen elf Treffer. Damit kommt er nun auf 21 Tore. Peinke hat nach seinem Doppelpack jetzt 18 Treffer auf dem Konto.

Dass die IGR beim TuS erst dank des Treffers von Lena Steinmetz (52.) in der Verlängerung gewann, ärgerte Feldhoff: „Wir haben nicht gut gespielt und unsere Chancen nicht genutzt.“ Vor der Pause trafen Anna Behrendt (1:1, 12.), Saphira Giersch (2:1, 15.) und Annika Zech (3:2, 18.).