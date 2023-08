Meinung: Zwei Veranstalter werfen das nasse Handtuch

Der Regen vermiest die Sportveranstaltungen im Bergischen Land. RGA-Sportredakteur Peter Kuhlendahl wünscht sich deshalb die Sonne zurück.

Wann haben Sie das letzte Mal im Biergarten gesessen? Oder einen lauen Sommerabend im Kreis der Familie oder Freunden auf der Terrasse oder dem Balkon verbracht? Gefühlt ist das Wochen her. Auch bei einem Kurzbesuch in Köln kam in dieser Woche nur wenig Sommerfeeling auf. Selbst in der Domstadt ließ sich die Sonne nur kurz blicken. Dann gab es auch dort einen fetten Platzregen, der die Außengastronomie leer fegte.

Was dies alles mit dem Sport in unserer Region zu tun hat? Aktuell eine Menge. So haben in dieser Woche zwei Ausrichter von Veranstaltungen das nasse Handtuch geworfen. Die Verantwortlichen des Tennis-Clubs Grün-Weiß Lennep haben das Peter-Hausmann-Turnier, das an diesem Wochenende stattfinden sollte, verschoben. Mitte September soll es nun auf der schmucken Anlage in Schneppendahl über die Bühne gehen. Ein zwischenzeitliches Ausweichen in eine Halle – wie am vergangenen Wochenende beim Turnier von TuRa Pohlhausen Tennis – wäre dem familiären Charme der Veranstaltung nicht gerecht geworden.

Derweil setzen die Betriebssportler-Fußballer der SG Kickers 85 gar auf den Sommer 2024. Das Rocky-Hermanns-Gedächtnisturnier, das am Wochenende auf dem Jahnplatz in Lüttringhausen stattfinden sollte, ist um ein Jahr verschoben worden.

Dass es dann ein halbwegs trockenes Wochenende gibt, weiß natürlich keiner. Und auch die Lenneper Tennisfreunde haben keine Garantie dafür, dass es am 9. und 10. September wieder das passende Wetter gibt. Was bleibt ist zumindest die Hoffnung darauf.

Die auch die Freunde es Amateur-Fußballer haben dürften. An diesem Wochenende geht es in der Landesliga los. In einer Woche auch in der Bezirks- und der Kreisliga. Besuche der Spiele bei strömendem Regen oder heftigen Schauern machen den Fans keinen Spaß. Schmuddelige Fußballnachmittage im Herbst und im Winter wird es noch genug geben. Und jetzt bitte nicht auch schon im Sommer.

