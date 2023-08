Zwei Tickets für den Knüller zu gewinnen

Remscheid. Es wird ein Fußballfest. Möglicherweise für lange Zeit das letzte dieser Größenordnung in Remscheid. Wenn der FCR am Mittwoch um 17.30 Uhr im Röntgen-Stadion in der ersten Runde des Niederrheinpokals auf Regionalligist Wuppertaler SV trifft, hofft man beim Gastgeber auf eine große Besucherzahl. „Ich gehe von 2000 bis 2500 Zuschauern aus“, sagt Thorsten Greuling, 2. Vorsitzender und Geschäftsführer des FC Remscheid, voller Vorfreude. Beide Teams sind erfreulich in die neue Saison gestartet, beide haben in ihre Ligen große Ambitionen. Alles deutet also auf ein knackiges Zusammentreffen des Landes- mit dem Regionalligisten hin. Ob eine Überraschung möglich ist?