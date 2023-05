Zwei Tage sorgen für viel Freude bei der LG

Die Regionsmeisterschaften der U14 und U16 wurden im Stadion Reinshagen ausgerichtet.

Die LG Remscheid kann Leichtathletik auf jeglichen Ebenen. Der Beweis wurde am einmal mehr am Wochenende angetreten, als am Sonntag die Regionsmeisterschaften der U14 und U16 im Stadion Reinshagen ausgerichtet wurde und am Maifeiertag die Bergischen Meisterschaften der U12 folgten. Der Dank der Verantwortlichen richtete sich nach diesen beiden anspruchsvollen Tagen an alle, die zum Gelingen beigetragen haben. Die Aktiven, die Trainer, die Betreuer, vor allem aber auch die Ehrenamtler und städtischen Mitarbeiter. Das Gesamtpaket, welches geschnürt wurde, hatte es in sich.

An den Blockmehrkämpfen nahmen am Sonntag 177 Leichtathletinnen und Leichtathleten teil, darunter zehn Aktive der LG Remscheid. Herausragend war der Auftritt von Max Otto Biesenbach, der in der M13 nicht nur die Gesamtwertung für sich entschied, sondern auch in jeder Disziplin des Blockmehrkampfs Sprint/Sprung der Gewinner war. Damit hält er nun den vereinseigenen Rekord (2438 Punkte).

Biesenbach war nicht der Einzige, der für strahlende Gesichter bei der LG sorgte. So gewann Zoe Klawonn (W14) Bronze im Hochsprung (1,48 Meter). Zudem stellte sie in der Gesamtwertung einen neuen LG-Rekord auf. Nelly Schröder (W14) wurde Fünfte. Luca Kümmerle (M15) kam auf den dritten Rang, Tom Keller (M13) sicherte sich ebenfalls Bronze. Ganz stark auch die Leistung von Jan Edelmeier, der den Rekord des BMK Wurf in der M14 auf 2368 hochschraubte, was schließlich auch für ihn Platz drei bedeutete. Zum guten Gelingen trugen auch Elias Fulgenzi (M12), Emily Podszuweit (W12), Alisha Ali (W13), Alisha Sevinmez und Amina Laassoule (beide W12) bei.

Auch am Tag danach riss der gute Gesamteindruck nicht ab. Die LG-Aktiven wollten sich der starken Konkurrenz aus Leverkusen, Wuppertal und Ratingen nicht kampflos beugen und sammelten bei den Bergischen Meisterschaften der U12 reichlich Medaillen. Es gab sieben Siege, neun zweite Ränge und zehn dritte Plätze. Herausragend waren Leo Keller (M10), Greta Westphal (W10) und Milia Sentek (W10). Keller durfte sich über einen neuen LG-Rekord im Vierkampf (1335 Punkte) freuen. Und auch die Mädchen-Mannschaft des Vierkampfs hält nun den Vereinsrekord (5783 Punkte). Dafür verantwortlich waren Greta Westphal, Lia Schmidt, Milia Sentek, Josefine Fründ und Dina Ali.

Nächste Woche geht es beim Klingensportfest in Solingen weiter, in zwei Wochen finden die Regionsmeisterschaften der U16 bis hin zu Männern und Frauen in Uerdingen statt. ad