Zwei Serientäter treffen aufeinander

In der Landes- und Bezirksliga stehen richtungweisende Partien an.

Von Andreas Dach

Landesliga: FC Remscheid – VfB Frohnhausen (So., 15 Uhr, Röntgen-Stadion). Der Trend spricht für beide Teams. Der FCR und die Essener haben zuletzt beachtliche Serien hingelegt. „Unsere soll weitergehen“, sagt der Remscheider Trainer Marcel Heinemann. Um die Stärke der Gäste wissend, die siebenmal in Folge in der Meisterschaft nicht verloren und sich mit vier Remis sowie drei Siegen einige Punkte von der Abstiegszone abgesetzt haben. Was nicht unwesentlich auch mit der Treffsicherheit von Angreifer Chamdin Said zusammenhängt, der mit 20 Toren Platz zwei der Torjägerliste belegt.

„Die haben eine starke Offensive und agieren sehr emotional“, weiß Heinemann. Umso wichtiger, dass sich sein Team (zwei Remis, vier Siege) ganz auf sich selbst konzentriert und die eigenen Stärken in den Vordergrund rückt. Bedauerlich, dass Dylan Oberlies angekündigt hat, den Verein am Saisonende zu verlassen. Er wird sich dem Cronenberger SC anschließen. „Das ist schade“, findet Heinemann. „Aber wir müssen seinen Wunsch akzeptieren.“

Gegen Frohnhausen fehlen Patrick Posavec (sein Einsatz käme nach der Verletzung zu früh) und Daniel Saibert (Gelb-Rot-Sperre). Umso wichtiger, dass Toni Zupo nach seiner Krankheitspause wieder zum Faktor werden könnte. Im besten Fall würde der FCR mit einem Sieg auf Rang drei vorrücken. Ihre Verträge verlängert haben Michele Buscemi, Marius Suchanoff, Moritz Kerkien und Lucas Kupfer.

Landesliga: SC Reusrath – SV 09/35 Wermelskirchen (So., 15 Uhr). Auch wenn der SC Reusrath derzeit nicht auf einer Erfolgswelle reitet und unter Woche im Kreispokal sogar daheim gegen den Bezirksligisten 1. Spvg. Solingen-Wald mit 0:3 verlor, wird der SV 09/35 den Gastgeber nicht unterschätzen. Gleichwohl sagt Trainer Sebastian Pichura: „Wir möchten zurück auf die Siegerstraße.“ Unter anderem deshalb hat er die Reusrather am Mittwoch beobachtet: „Wir werden einen Teufel tun, sie zu unterschätzen.“

Trotz der jüngsten beiden Niederlagen ist die Stimmung bei den Wermelskirchenern positiv. Sicher auch bei Resit Cetin, der am Sonntag gegen seinen Ex-Club gesetzt ist. Und bei Torhüter Yannick Klüppelberg, dessen Laufbahn mit dieser Spielzeit endet und der im Kasten stehen wird. Darauf hat sich Pichura bereits festgelegt. Verzichten muss er auf Alex Kelm, der sich beim Training am Dienstag erneut verletzt hat (Oberschenkel) und für den die Saison gelaufen sein könnte. Auch Eren Eryürük (5. Gelbe) und Yannick Raufeiser (hat nächste Woche einen MRT-Termin) stehen nicht zur Verfügung.

Bezirksliga: SC 08 Radevormwald – ASV Mettmann (So., 15.15 Uhr, Kollenberg). Ein eher dankbares oder eher undankbares Spiel für die Rader? „Im Grunde haben wir nichts zu verlieren“, strahlt Trainer Zdenko Kosanovic die gebotene Ruhe aus. „Wir wissen, dass wir bis zum letzten Tag um den Klassenerhalt kämpfen müssen“, führt er fort. Nur eine böse Klatsche – die würde die Moral nicht verbessern. Der SC 08 lebt von seinem Teamgeist, will den auch gegen den Spitzenreiter in die Waagschale werfen. Eine kleine Mannschaftssitzung (Kosanovic: „Ohne jegliche Schuldzuweisungen, ich verlange keine Perfektion“) soll das Vorhaben begünstigen. Lucas Rogowski (5. Gelbe) muss ersetzt werden. Hinter dem Einsatz von Dawid Kowalski steht für Sonntag ein dünnes, hinter dem von Fabian Kleinjunge (beide verletzt) ein dickes Fragezeichen.

+ Auf Marvin Dattner (DTV), zuletzt Doppeltorschütze, wird es erneut ankommen. © Peter Teinovic

Bezirksliga: Dabringhauser TV – SV Bayer Wuppertal (So., 15.15 Uhr, Höferhof). Mit einem Sieg würde der DTV die Abstiegsränge verlassen und im Idealfall sogar auf Rang zehn vorrücken. „Damit könnten wir Druck auf die anderen Teams ausüben“, sagt Trainer Patrick Grün. Sein Team will die breite Brust mitnehmen, die sich nach dem jüngsten Auswärtserfolg bei Germania Wuppertal eingestellt hat. Der Coach: „Die Saison ist das Kurioseste, was die Bezirksliga zu bieten hat.“ Finn Pannack (gesperrt) fehlt, bei Justin Lüdtke (nach Verletzung) will man noch Vorsicht walten lassen.

Bezirksliga: 1. Spvg. Solingen-Wald – SC Ayyildiz (So., 15.30 Uhr). Das Restprogramm hat es für die Remscheider in sich. Zu den Gegnern in den letzten sechs Saisonspielen gehören drei Teams aus der Spitzengruppe. „Wir brauchen noch sechs bis acht Punkte für den Klassenerhalt“, hat Trainer Axel Kilz errechnet. „Nach Möglichkeit wollen wir mit dem Punkten schon am Sonntag beginnen – bei einem der stärksten Teams der Liga.“ Alessio Bisignano ist nicht nur rotgesperrt, sondern hat sich im Training auch noch eine Verletzung zugezogen. Ansonsten ist der Kader komplett und bereit für das „Hauen und Stechen“, welches Kilz in der Schlussphase der Saison erwartet.

Bezirksliga: SV Solingen – SSV Bergisch Born (So., 15.30 Uhr). Das Hinspiel war „turbulent“. So nennt es Borns Trainer Tim Janowski. Seinerzeit war sein Team in der vierten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter zum 1:1-Ausgleich gekommen. Was für ein hitziges Nachspiel zwischen beiden Teams sorgte. Auch dann, als der Abpfiff längst erfolgt war. Das werden beide Spitzenteams nicht vergessen haben und versuchen, die Dinge am Sonntag aus sportlicher Sicht zu regeln. „Wir werden Vollgas geben“, verspricht Janowski, der den Gastgeber als sehr robust einschätzt und weiter sagt: „Da wird keiner etwas abschenken.“ Tobi Schäfer (angeschlagen) steht nicht zur Verfügung.

Englische Woche

Für drei Teams aus der Landes- und Bezirksliga steht eine Englische Woche an. Wegen des Halbfinals im Fußball-Kreispokal sind der FC Remscheid (beim SC Heide, Mi., 19.30 Uhr), der SSV Bergisch Born und der Dabringhauser TV (im direkten Duell, Do., 19.30 Uhr) zwischen zwei Meisterschaftsspieltagen eingebunden.