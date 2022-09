Zwei IGR-Spieler treffen

Na, also, da ist der erste Sieg bei der Rollhockey-Europameisterschaft der U17 in Spanien für die Deutsche Nationalmannschaft, in welcher ganz viel IGR Remscheid steckt. Nach mehr oder weniger deutlichen Niederlagen gegen Portugal (0:7) und Italien (0:5) sprang gegen Andorra ein erwarteter Pflichtsieg (5:1) heraus. Drei der Treffer gingen auf das Konto von IGR-Akteuren. Henry Kulmer traf zweimal (1:0, 3:0), Joel Halek (5:0) einmal. Trainer Markus Feldhoff (Ex-IGR) freute sich: „Es war bei uns von Spiel zu Spiel eine Steigerung erkennbar.“ Weiter geht es gegen Frankreich. ad