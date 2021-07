Zwei Heimtreffer reichen FCR und DTV nicht

Bezirksligisten patzen beim letzten Auftritt zu Hause. Die Dabringhausener erwischt es dabei richtig heftig.

Von Fabian Herzog

FC Remscheid – SV Union Velbert 2:4 (1:1). Der theoretische Wille war erkennbar, das letzte Heimspiel zu gewinnen und damit auch Revanche für die Hinspielniederlage in Velbert zu nehmen. Doch in der Praxis fehlten den Remscheidern die letzten Prozent, um einen hochmotivierten Gegner zu bezwingen. „Der letzte Biss hat gefehlt“, musste auch Kapitän Adis Babic, wieder als zweite Offensivkraft des Meisters aufgeboten, feststellen.

In seinem eigentlichen Kernbereich, der Defensive, haperte es am Sonntagnachmittag. Wobei dies nicht alleine für die Viererkette der Remscheider galt. Die Abwehrarbeit des gesamten Teams funktionierte nicht so, wie es nötig gewesen wäre. „Wir haben Tore ohne jegliche Gegenwehr kassiert“, ärgerte sich Trainer Zdenko Kosanovic über die Saisonpremieren von vier Gegentreffern in einem Spiel.

Vielleicht wären diese mit Manuel Fischer zu verhindern gewesen. Der Defensivmann hatte nach seinem halben Jahr in Australien in der vergangenen Woche erstmals wieder trainiert, war dann aber wegen eines Missverständnisses dem Kader ferngeblieben und verfolgte die Partie auf der Tribüne.

Dort sah er, dass Ferhat Ülker die Führungen von Ibrahim Azemi (30.) und Mustafa Alkan (46.) jeweils ausgleichen konnte (41./50.). Doch auf den dritten Velberter Treffer, erneut durch Alkan (59.), hatte der FCR dann keine Antwort mehr parat. FCR: Tauschel, Suchanoff, Langels, Merchel, Hartmann, Kakos, Elsner, Stanojevic (63. Deadwood), Posavec (57. Mehmeti), A. Babic, Ülker.

Dabringhauser TV – ASV Wuppertal 2:7 (0:1). Was für ein Debakel für die Gastgeber, die sich im Eifgen in Abwesenheit ihres Trainers Acar Sar (gesundheitliche Gründe) bis auf die Knochen blamierten. „Dafür muss man sich schämen“, sagte Co-Trainer Michael Röttgen, der sich bei seiner Analyse in Galgenhumor und Ironie übte: „Wir waren völlig überrascht davon, dass die so einen guten Spieler in der Offensive haben.“

Die Rede war von Issa Issa, vor dem Röttgen natürlich gewarnt hatte. Trotzdem traf der Ex-Regionalligaspieler dreifach (13./59./85.) und bereite einige der weiteren Treffer von Marcel Hellmeister (73.), Luis Rosenecker (77.), Alen Ruzic (80.) und Marius Korpilla (84.) vor. Die Tore des DTV, der sich nach der Pause komplett in seine Einzelteile auflöste und ein schwaches Bild abgab, gingen auf das Konto von Francesco D´Angio (75.) und Serkan Özkan (87.). DTV: Bublies, Akman, Maier, Rzeha, Schlockermann, Fortyr (60. T. Özkan), Circir, S. Özkan, Dossmann, Lilliu (68. D´Angio), Türksoy.