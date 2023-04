Zwei dritte und ein vierter Platz erfreuen

Sport in Kürze.

Sportkegeln: Glückwunsch an die Männer des RSV Samo, die bei den Westdeutschen Meisterschaften den dritten Rang belegt haben. In der Besetzung mit Andreas Butz (766 Holz), Dittmar Berang (734), Carsten Ziemke (723) und Volker Stieg (696) gelang in Herne eine furiose Aufholjagd, nachdem man nach drei Blöcken noch auf Platz sieben gestanden hatte. Andreas Butz ließ sich davon nicht entmutigen, sammelte Punkt für Punkt. Einziger Wermutstropfen: Rang drei reichte nicht für die Quali zur DM in Trier.

Tischtennis: Zum Abschluss der Saison in der Bezirksklasse gelang dem CVJM Lüttringhausen ein 9:2-Sieg gegen den TV Haan II. Damit belegt man als Aufsteiger einen starken vierten Rang (29:15-Punkte). Die neun Zähler holten: Karthaus (2), Schöps, Möller, Blondrath, Kottmann, Schöps/Möller, Karthaus/Strecker, Blondrath/Kottmann.

Badminton: Mit einem dritten Platz kehrte Ralph Buchholz vom SV 09/35 Wermelskirchen von den Westdeutschen Altersmeisterschaften in Duisburg zurück. Mit seinem Doppelpartner Detlef Cord-Michalzik (TV Witzhelden) zeigte er in der Klasse O 60 starke Leistungen. Der SV 09/35 wird übrigens in der neuen Saison mit seiner Mannschaft wieder eine Spielgemeinschaft mit dem TB Hückeswagen in der Bezirksklasse bilden. Folgende Spielerinnen und Spieler stehen zur Verfügung: Cordula Braune, Heike Thiel, Sascha Henrichs, Ralph Buchholz, Stefan Bahr, Jan von Palubitzki und Michael Stäbe. Der Kader verändert sich also nicht. ad