Zuschauerzahlen sind fast halbiert worden

IGR-Vorstand wiedergewählt.

206 Mitglieder kann Rollhockey-Bundesligist IGR Remscheid aktuell in seinen Reihen begrüßen – so viele wie noch nie. 21 von ihnen nahmen vor wenigen Tagen an der Jahreshauptversammlung teil, in dessen Verlauf auch der komplette Vorstand neu gewählt wurde.

Dabei blieb alles beim Alten. Sämtliche Vorstandsmitglieder sind in ihren Ämtern bestätigt worden: Georg Feldhoff (1. Vorsitzender), Thomas Beck (stellvertretender Vorsitzender und Jugendwart), Uta Feldhoff (Kassiererin), Martin Lambotte (Schriftführer), Marco Haumann (Jugendwart) und Bärbel Backhaus (Fachwartin Finanzen). Jochen Thomas und Hans-Arno Selbach bekleiden weiter das Amt der Rollhockeywarte. Die Sportliche Leitung und das Ressort Marketing hat Timo Meier weiter inne.

Das Hauptproblem der vergangenen Jahre war, dass sich die Zuschauerzahlen in der Bundesliga nach der Rückkehr in den Sportbetrieb nach der Pandemie fast halbiert hätten. Finanziell ausgeglichen wurde das durch eine Zunahme von Sponsoren und Unterstützern. Aus diesem Grund steht der Verein finanziell auf gesunden Beinen und blickt auch angesichts des großen Potenzials im Nachwuchsbereich optimistisch in die Zukunft. pk