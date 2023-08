Zollenkopf ist die Schnellste beim Halbmarathon

Veranstalter TV Witzhelden begrüßt beim 48. Sengbachlauf knapp 600 Aktive.

Witzhelden. -db/ad- Auch in diesem Jahr legten sich die Organisatoren des TV Witzhelden wieder mächtig ins Zeug, um einen reibungslosen Ablauf des Sengbach-Talsperrenlaufes zu gewährleisten. Bei der 48. Auflage des Laufs rund um die Talsperre und seine anziehende Umgebung starteten dieses Mal knapp 600 Athletinnen und Athleten.

Zu ihnen gehörte auch Cara Zollenkopf vom Ski-Club Wermelskirchen. Die Läuferin zeigte eine herausragende Leistung im Halbmarathon, gewann die Gesamtwertung der Männer und Frauen in einer famosen Zeit von 1:27:53 Stunden. Der beste Mann auf der Strecke, Thomas Jahnich, hatte 1:33:17 Stunden gebraucht. Zollenkopf ist so etwas wie der aufgehende Stern im bergischen Läuferhimmel. Schon beim Mittsommernachtslauf des CVJM Dhünn hatte sie Mitte Juni auf einer ähnlich anspruchsvollen Strecke dominiert, war eine Zeit von 1:30:25 Stunden gelaufen. Ebenfalls flotter als der schnellste Mann. Mit Jule Krüger vom WTV war an der Sengbach eine weitere Wermelskirchener Läuferin über die 21,1 Kilometer unterwegs gewesen (2:15:53).

Angesichts der schwierigen Bedingungen sind die Leistungen gerade auf den ganz langen Strecken hoch anzurechnen: Den Dreiviertel-Marathon über 30,9 Kilometer entschieden Marius Trompetter (1:57,18 Std.) bei den Männern und Chiara Hoffmann (2:22,11 Std.) bei den Frauen für sich. Mit dabei waren unter anderem auch Peter Sehnke (Kolping Remscheid, 3:01:07), Holger Stoffel (ATV Hückeswagen, 3:35:26) und Robert Brüning (LG Hückeswagen, 3:39:43). Natalie Schmidt-Schloden und Sabrina Plötz (beide 3:34:19) hielten ebenfalls die Fahne des ATV Hückeswagen hoch.

Bei der Sengbachrunde (11,3 km) schaffte Peter Schaffert vom RV Adler Lüttringhausen eine Zeit von 1:00:47 Stunden, der Wermelskirchener Benny Lenz kam auf 1:02:46 Stunden, Toni Leyendecker beendete das Rennen nach 1:03:41 Stunden. Eine tolle Leistung bot Raphaela Danzer (TuRa Süd), die 59:54 Minuten brauchte und bei den Frauen Dritte wurde. Vereinskollegin Heike Hensberg lief eine Zeit von 1:05:07 Stunden, Ines Neumann (TriForceVital) brauchte 1:06:08 Stunden, Christine Erdtmann 1:08:01 Stunden (RTB, Platz drei in der AK 55).

Für die Veranstalter zog Margret Knigge ein positives Fazit: „Mit der Resonanz und dem Ablauf sind wir sehr zufrieden, wenngleich nicht alle der 680 vorangemeldeten Teilnehmer erschienen sind.“