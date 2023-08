Zirden holt DM-Titel

Remscheid. Hinter Udo Zirden vom SC Rot-Weiß Remscheid liegt eine spannende und kräftezehrende sportliche Zeit. Erst ist dem Tennisspieler bei den 24. NTC Open in Nettersheim der Turniersieg gelungen, dann folgten Halbfinalteilnahmen bei Turnieren in Köln, Krefeld und Pohlhausen. Jetzt war Zirden bei den Deutschen Meisterschaften in Ingelheim dabei, die Ende Juli und Anfang August ausgetragen wurden. Wohlgemerkt: als einziger Remscheider.